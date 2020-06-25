Продолжение медицинской реформы оказалось под угрозой, а глава Министерства здравоохранения Максим Степанов избегает встречи с депутатами.

Однако украинская медицина находится в плачевном состоянии и нуждается в переменах. Такое мнение высказал политолог Кирилл Сазонов. Об этом сообщают "Українські новини".

"С 1 апреля должен был начаться второй этап медреформы. Понятно, что коронавирус всем спутал карты пандемией и карантином. В первую очередь медицинской отрасли. Но уже 25 июня, второй этап до сих пор не начат, а вся дальнейшая судьба медреформы под вопросом", – отметил Сазонов.

По словам политолога, продолжения реформы ждут как международные доноры, так и МВФ, открывший Украине новую финансовую программу на $5 млрд под обязательство реформирования системы здравоохранения. Но главное ведомство, которое должно было этим заниматься, почему-то стоически молчит, глава ведомства даже не ходит на заседания профильного комитета, где очень ждут обьяснений.

"На протяжении трех месяцев Степанов говорил, что медреформа делается неправильно, но как правильно – так и не сказал. Более того, он до сих пор не представил комитету по здравоохранению даже приблизительной концепции своего видения реформы. Депутаты его ждут уже не первую неделю и очень хотят поговорить. А пока реформу остановили, пациенты платят "благотворительные взносы", врачи при первой возможности убегают за рубеж, а студенты медицинских колледжей мечтают уехать в Чехию и Польшу", – подчеркнул он.

Новое заседание назначено на пятницу, 26 июня.

Как сообщалось, 17 июня Максим Степанов проигнорировал очередное заседание комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, на котором от министра ждали концепции дальнейшего проведения реформы. Вместо себя глава МОЗ прислал заместителей.