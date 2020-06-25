Продовження медичної реформи опинилось під загрозою, а голова Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов уникає зустрічі з депутатами.

Однак українська медицина знаходиться в жалюгідному стані і потребує змін. Таку думку висловив політолог Кирило Сазонов. Про це повідомляють "Українські новини".

"З 1 квітня повинен був початися другий етап медреформи. Зрозуміло, що коронавірус всім сплутав карти пандемією і карантином. В першу чергу медичній галузі. Але вже 25 червня, другий етап досі не розпочато, а вся подальша доля медреформи під питанням", – зазначив Сазонов.

За словами політолога, продовження реформи чекають як міжнародні донори, так і МВФ, який відкрив Україні нову фінансову програму на $5 млрд під зобов'язання реформування системи охорони здоров'я. Але головне відомство, яке мало цим займатися, чомусь стоїчно мовчить, глава відомства навіть не ходить на засідання профільного комітету, де дуже чекають пояснень.

Протягом трьох місяців Степанов говорив, що медреформа робиться неправильно, але як правильно – так і не сказав. Більш того, він досі не надав комітету з охорони здоров'я навіть приблизної концепції свого бачення реформи. Депутати його чекають вже не перший тиждень і дуже хочуть поговорити. А поки реформу зупинили, пацієнти платять "благодійні внески", лікарі при першій нагоді тікають за кордон, а студенти медичних коледжів мріють виїхати до Чехії та Польщі,

– підкреслив він.

Нове засідання призначене на п'ятницю, 26 червня.

Як повідомлялося, 17 червня Максим Степанов проігнорував чергове засідання комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, на якому від міністра чекали концепції подальшого проведення реформи. Замість себе голова МОЗ надіслав заступників.