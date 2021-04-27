Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек выбрал себе нового заместителя. Им стал бывший южноморавский губернатор Михал Гашек, который может быть сторонником российских "Ночных волков".

Чешские СМИ выяснили, что в прошлом Гашека критиковали из-за возложения венков вместе с членами российского мотоклуба "Ночные волки". Они близки к президенту России и воевали вместе с сепаратистами на востоке Украины.

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Глава МВД Чехии заявил журналистам на брифинге, что Гашек в прошлом допустил "некоторые политические ошибки" и добавил, что новый заместитель извинился за ошибки.

"Я буду оценивать его работу в министерстве только с точки зрения настоящего", – сказал министр Ян Гамачек, который также является вице-премьером.

До того как Гашек занял соответствующую должность, он был советником Гамачека. Сейчас на должности заместителя главы МВД Чехии он вместе с министром будет руководить вопросами безопасности страны.

Важно. Новым заместителем Яна Гамачека Михал Гашек будет в течение 6 месяцев, оставшихся до выборов в Чехии.

Скандал вокруг Гашека из-за "Ночных волков"

Михал Гашек в 2016 году подвергся жесткой критике. Во время пребывания на посту губернатора в Брно он возложил венки к памятникам погибшим красноармейцам вместе с членами российского мотоклуба "Ночные волки".

В фейсбуке он опубликовал фото с события, где на заднем плане виден флаг террористических организаций из ОРДЛО. "Ночные волки" близки к президенту России Владимиру Путину, члены соответствующего клуба воевали вместе с сепаратистами на востоке Украины и причастны к оккупации Крыма.

Кроме этого, в 2015 году в нескольких местах региона Гашек возложил венки к могилам погибших красноармейцев, имея георгиевскую ленту.