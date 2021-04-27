Приближенные к Путину: глава МВД Чехии избрал заместителем симпатика российских "Ночных волков"
Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек выбрал себе нового заместителя. Им стал бывший южноморавский губернатор Михал Гашек, который может быть сторонником российских "Ночных волков".
Источник:Aktualne.cz
Чешские СМИ выяснили, что в прошлом Гашека критиковали из-за возложения венков вместе с членами российского мотоклуба "Ночные волки". Они близки к президенту России и воевали вместе с сепаратистами на востоке Украины.
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Глава МВД Чехии заявил журналистам на брифинге, что Гашек в прошлом допустил "некоторые политические ошибки" и добавил, что новый заместитель извинился за ошибки.
"Я буду оценивать его работу в министерстве только с точки зрения настоящего", – сказал министр Ян Гамачек, который также является вице-премьером.
До того как Гашек занял соответствующую должность, он был советником Гамачека. Сейчас на должности заместителя главы МВД Чехии он вместе с министром будет руководить вопросами безопасности страны.
Скандал вокруг Гашека из-за "Ночных волков"
Михал Гашек в 2016 году подвергся жесткой критике. Во время пребывания на посту губернатора в Брно он возложил венки к памятникам погибшим красноармейцам вместе с членами российского мотоклуба "Ночные волки".
В фейсбуке он опубликовал фото с события, где на заднем плане виден флаг террористических организаций из ОРДЛО. "Ночные волки" близки к президенту России Владимиру Путину, члены соответствующего клуба воевали вместе с сепаратистами на востоке Украины и причастны к оккупации Крыма.
Кроме этого, в 2015 году в нескольких местах региона Гашек возложил венки к могилам погибших красноармейцев, имея георгиевскую ленту.
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