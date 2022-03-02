А уже ближе к вечеру на телеграмм-канале появилась публикация с перечнем захваченной техники за день.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Фото захваченной техники оккупантов

Все что ездит – это бесплатно везут. Убираем!

– пошутил в своем обращении Ким.

Похоже, наши войска серьезно подошли к приказу главы Николаевской ОГА, поскольку за день на украинскую сторону перешло немало вражеской техники.

Ранее Юрий Бутусов рассказал, что механизированный батальон одной из бригад ВСУ в бою под Харьковом захватил сразу 6 новых российских танков Т-80 БВМ.

Отобранная у кафиров техника / Фото телеграмм-канал Виталий Ким