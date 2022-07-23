Информацию об ударе и последствиях от него обнародовал глава Одесской ОВ Максим Марченко. На такой поступок россия пошла сразу после подписания соглашения об экспорте зерна.

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Весь мир должен увидеть, что такое Россия

Марченко также отметил, что сразу на следующий день после подписания соглашения об экспорте зерна россия атаковала порт Одессы ракетами типа "Калибр". Есть раненые люди, повреждена инфраструктура.

После этого удара весь мир должен увидеть, что такое россия. Это – страна-террорист, с которой невозможно договориться ни о чем. А все соглашения с ними не стоят даже бумаги, на которой они написаны,

– сказал Марченко.

Он отметил, что ракетный удар по Одессе – это не просто удар, а послание ООН и всему миру, что россия не собирается договариваться или останавливаться. Поэтому нужно задействовать все возможные инструменты давления для того, чтобы остановить уже давно потерявшего чувство реальности агрессора.

Глава Одесской ОВА главной задачей назвал – одолеть врага сегодня, чтобы детям не пришлось бороться за свое существование в будущем.

Как мир реагирует на терроризм России

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил подобный поступок. Именно при посредничестве ООН подписывали соглашение, в котором стороны взяли на себя обязательства. Осуждение высказали также США, ЕС, Великобритания и другие. Мир отмечает, что россия ответственна за продовольственный кризис в мире. Она в очередной раз доказала таким поступком, что подписываемые договоры ничего не стоят.

А старший советник Конгресса США Пол Массаро после атаки россии по порту Одессы призвал предоставить Украине дальнобойные ракеты. В соцсети он выразил свою злобу и шок действиями агрессора. Призвал не бояться никакой эскалации.

Несмотря на опасность и действие агрессора, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявлял, что Украина все равно готовится экспортировать это зерно. А в ВСУ сообщали, что враг целился именно в место, где было зерно, но не попал туда, потому с ним все хорошо. Мы понимаем насколько для мира важно наше продовольствие, поэтому делаем все для того, чтобы не было голода.

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