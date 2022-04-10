Да, Бойченко сказал, что не хотел ехать, даже когда расстреляли его дом и сообщили, что на него охотятся.

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Россияне хотели поставить вместо Бойченко марионетку

Мэру объяснили, что в город вошли ДРГ. Они хотели захватить его и поставить под российским триколором. Или наоборот сказать, что Бойченко якобы очень болен и передает управление городом условной марионетке.

Глава ОВА сказал Бойченко уезжать

Мэр рассказал, что его предупреждали и настаивали. Он отметил, что есть множество средств заставить человека делать то, что он не хочет делать.

Приказали хотя бы не оставаться в городе ночью. Я позвонил главе военной администрации Павлу Кириленко. И тот сказал мне: "Выезжайте (назначил точку, куда именно), создавайте там штаб обороны Мариуполя и после передислокации сил и средств возвращайтесь",

– рассказал Бойченко.

Как уехал Бойченко

Чиновник намеревался на ночь выезжать в штаб, за пределы Мариуполя, а днем ​​возвращаться и работать в городе. Он отметил, что вечером 26 февраля он выехал из города в штаб. Утром 27 февраля отправились обратно в Мариуполь.

Бойченко говорит, что когда ехали, была длинная очередь, поэтому задержались на час и не успели проскочить. Под одним из населённых пунктов чиновники попали в зону активных боевых действий.

Мы думали, что нам конец. Когда разобрались, местные тероборонцы запретили нам ехать дальше. Нас просто не впустили в город из-за тяжелых танковых боев. Мы вынуждены были вернуться,

– объяснил политик.

К тому моменту въезд в город уже был заблокирован, россияне осаждали его.

Часть команды – в Мариуполе

По словам Бойченко, с тех пор часть команды – в Мариуполе, а часть – в штабе. Все коммунальные службы координировали через оставшегося в Мариуполе Михаила Когута.

Бойченко уверяет, что так никто не планировал, потому что не думали, что россияне так быстро окружат город.

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