Так, Бойченко сказав, що не хотів їхати навіть, коли розстріляли його дім та повідомили, що на нього полюють.

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Росіяни хотіли поставити замість Бойченка маріонетку

Меру пояснили, що в місто зайшли ДРГ. Вони хотіли захопити його особисто та поставити під російським триколором. Або навпаки, сказати, що Бойченко нібито дуже хворий і передає керування містом умовній маріонетці.

Глава ОВА сказав Бойченку виїжджати

Мер розповів, що його попереджали і наполягали. Він зауважив, що є велика кількість засобів примусити людину робити те, що вона не хоче робити.

Наказали хоча б не залишатись у місті вночі. Я зателефонував голові військової адміністрації Павлу Кириленку. І той сказав мені: "Виїжджайте (призначив точку, куди саме), створюйте там штаб оборони Маріуполя і після передислокації сил та засобів, повертайтесь",

– розповів Бойченко.

Як виїхав Бойченко

Чиновник мав намір на ніч виїжджати до штабу, за межі Маріуполя, а вдень повертатись і працювати у місті. Зазначив, що ввечері 26 лютого він виїхав з міста до штабу. Вранці 27 лютого вирушили назад до Маріуполя.

Бойченко каже, що, коли їхали, була довжелезна черга, тому затримались на годину й не встигли проскочити. Під одним з населених пунктів чиновники потрапили в зону активних бойових дій.

Ми думали, що нам – кінець. Коли розібрались, місцеві тероборонівці заборонили нам їхати далі. Нас просто не впустили до міста через важкі танкові бої. Ми вимушені були повернутись,

– пояснив політик.

На той момент в'їзд до міста вже був заблокований, росіяни взяли його в облогу.

Частина команди – в Маріуполі

За словами Бойченка, відтоді частина команди – в Маріуполі, а частина – у штабі. Всі комунальні служби координували через Михайла Когута, який залишився у Маріуполі.

Бойченко запевняє, що так ніхто не планував, бо не думали, що росіяни так швидко оточать місто.

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