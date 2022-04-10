Але люди не дуже хотіли виїжджати з міста. Більшість думали, що "постріляють" трохи й закінчиться.

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Більшість людей не уявляли наслідків

Мер міста зізнався, що теж думав, що все минеться. Але все ж місцева влада оголосила про евакуацію.

Ми казали людям про можливість евакуюватись. Ще в лютому Укрзалізниця організувала евакуаційні потяги з Маріуполя. Їх рушило три – на Західну Україну. Але ви знаєте, що ті потяги рушили з міста напівпорожніми? Ми говорили людям про можливість залишити місто, але мало хто захотів скористатися нею,

– розповів він.

Він додав, що коли люди зрозуміли усю серйозність ситуації, було вже надто пізно. Ворог замкнув кільце. І сотні тисяч людей застрягли у місті.

Давайте будемо чесними – не тільки я, більшість маріупольців думала так само, війна буде, як у 2014-му. Постріляють-постріляють і домовляться. І все заспокоїться, і навіщо в такому випадку виїжджати. А коли зрозуміли, що це зовсім інша війна – було пізно. Ворог замкнув кільце. І вже 1 березня ми не мали змоги ні в’їхати в місто, ні виїхати, ні ввезти гуманітарку, ні забрати людей,

– пригадує Бойченко.

Він підкреслив, що починаючи з 1 березня жодна гуманітарна колона не змогла потрапити в Маріуполь – їх не пропускали окупанти.

Деяким маріупольцям все ж таки вдалося вириватись з міста в перших числах березня, але це було дуже ризиковано. А деяким окупанти наказували повертатися до міста ще на першому блокпосту.

Окупанти казали людям: в нас не має команди випускати людей. Вже з початку березня почалася велика робота по організації евакуації, яку проводили на вищому державному рівні. Особисто координувала роботу Ірина Верещук, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій,

– додав мер міста.

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