В резиденции, кроме кабинета митрополита, есть два рабочих зала, офис пресс-службы и рабочие кабинеты представителей церковной администрации. До этого предстоятель ПЦУ жил в Выдубицком монастыре, а работал в помещении Киевской православной богословской академии. Митрополичий дом – рабочая и жилая резиденция Предстоятеля, где в частности будут проводиться заседания Священного Синода и другие официальные мероприятия.

Это действительно историческое мгновение для Православной Церкви, поскольку здесь, в центре нашей поместной православной церкви мы открываем и митрополичий дом. И сегодня я бы хотел поблагодарить всех кто приобщался к этому,

– поделился Глава Православной Церкви Украины Митрополит Епифаний.

Здание было отреставрировано в 2019-2021 годах на средства семьи мецената Светланы Мацолы.

"Мне было приятно, что я смогла присоединиться к этой работе. Вы знаете, многие люди хотели бы сделать этот дом для Владыки, вообще для православной церкви Украины. Я благодарю Бога, что я имела возможность и это было поручено мне", – рассказала меценат Светлана Мацола.

При участии членов Священного Синода Православной Церкви Украины Митрополит наградил мецената высокой церковной наградой.

По словам Митрополита Епифания, в ближайшее время в новой резиденции будут принимать иностранную делегацию, в том числе и премьер-министра одной из европейских стран.