У резиденції, окрім кабінету митрополита, є дві робочі зали, офіс пресслужби та робочі кабінети представників церковної адміністрації. До цього предстоятель ПЦУ жив у Видубицькому монастирі, а працював у приміщенні Київської православної богословської академії. Митрополичий дім – робоча і житлова резиденція Предстоятеля, де зокрема будуть проводитися засідання Священного Синоду та інші офіційні заходи.

Це справді історична мить для Православної Церкви, бо тут, в центрі нашої помісної православної церкви ми відкриваємо й митрополичий дім. І сьогодні я б хотів подякувати усім хто долучався до цього,

– поділився Глава Православної Церкви України Митрополит Епіфаній.

Будівля була відреставрована у 2019–2021 роках коштом родини меценатки Світлани Мацоли.

"Мені було приємно, що я змогла долучитись до цієї роботи. Ви знаєте, багато людей хотіли б зробити цей будинок для Владики, взагалі для православної церкви України. Я дякую Богу, що я мала можливість і це було доручено мені", – розповіла меценатка Світлана Мацола.

За участі членів Священного Синоду Православної Церкви України Митрополит нагородив меценатку високою церковною відзнакою.

За словами Митрополита Епіфанія, вже найближчим часом у новій резиденції прийматимуть іноземну делегацію, зокрема і прем'єр-міністра однієї з європейських країн.