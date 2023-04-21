Йенс Столтенберг, который 20 апреля впервые после начала полномасштабной войны посетил Украину, заявил, что наше государство готово вернуть еще больше собственных территорий. В то же время Ллойд Остин заявил, что ознакомился с достигнутым Украиной прогрессом в процессе наращивания боевой мощи перед контрнаступлением.

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В ходе встречи "Рамштайн" оценили прогресс Украины

Эти заявления были озвучены на фоне заседания в формате "Рамштайн", которое прошло 21 апреля. Именно в кулуарах встречи свою уверенность в силах защитников Украины и успешности нового контрнаступления выразил Йенс Столтенберг.

Следует помнить, что Украина смогла отбросить войска от Киева и на севере. Затем ВСУ также продвинулись на востоке и вокруг Харькова, а затем на юге и вокруг Херсона. Так что ВСУ в сочетании с поставками от союзников по НАТО продемонстрировали способность освобождать территории. … Я уверен, когда Украина начнет новые операции по освобождению территорий, то это будет успешная кампания,

– сказал он.

Также генеральный секретарь НАТО добавил, что сегодня Альянс сосредоточен на том, чтобы Украина "одержала победу над неспровоцированным вторжением России, а после окончания войны имела "сдерживание для предотвращения новых нападений".

Ллойд Остин поделился, что в Пентагоне о достижении прогресса в наращивании боевого могущества Украины услышали от коллег и европейского командования США.

Мы услышали от моих коллег и европейского командования США о достижении прогресса в наращивании боевого могущества Украины – в то время как Украина готовится оттеснить позиции российских захватчиков.

– сказал Ллойд Остин.

Помощь Украине не только вооружением

Ллойд Остин также поделился темами, которые обсудили на встрече "Рамштайн". По его словам, среди прочего были обсуждены ключевые механизмы, "которые помогут Украине дать отпор российским силам". Речь идет о тяжелой технике, транспортных средствах, топливозаправщиках и саперных установках.

Более того, Евросоюз высказал предложения по ускорению производства и доставки боеприпасов в Украину. При этом это рассчитано и на дальнейшую перспективу.

Это мощное напоминание того, что мы будем стоять рядом с украинскими защитниками долго,

– сказал глава Пентагона.

Руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал, что США помогли не только обеспечить оборудованием, но и организовали обучение личного состава девяти украинских механизированных бригад. Сегодня они укомплектованы, оснащены и готовы к контрнаступлению.

Нашей задачей и обязательством перед Украиной было обучение и оборудование до девяти бронетанковых механизированных бригад для проведения наступательных или оборонных операций,

– подчеркнул он.

Однако свою поддержку бригад Штаты не будут останавливать. "Когда бы и где Украина не решила их применить, мы продолжим поддержку, и я уверен в наших шансах на успех", – подытожил генерал.