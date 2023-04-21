Єнс Столтенберг, який 20 квітня вперше після початку повномасштабної війни відвідав Україну, заявив, що наша держава готова повернути ще більше власних територій. Натомість Ллойд Остін заявив, що ознайомився з досягнутим Україною прогресом в процесі нарощування бойової потужності перед контрнаступом.

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Під час зустрічі "Рамштайн" оцінили прогрес України

Ці заяви були озвучені на тлі засідання у форматі "Рамштайн", яке відбулося 21 квітня. Саме у кулуарах зустрічі свою впевненість у силах захисників України та в успішності нового контрнаступу висловив Єнс Столтенберг.

Треба пам'ятати, що Україна змогла відкинути війська від Києва і на півночі. Потім ЗСУ так само просунулися на сході і навколо Харкова, а потім на півдні і навколо Херсона. Тож ЗСУ в поєднанні з поставками від союзників по НАТО продемонстрували здатність звільняти території. … Я впевнений, коли Україна розпочне нові операції для звільнення територій, то це буде успішна кампанія,

– сказав він.

Також генеральний секретар НАТО додав, що сьогодні Альянс зосереджений на тому, щоб Україна "здобула перемогу над неспровокованим вторгненням Росії, а після закінчення війни мала "стримування для запобігання новим нападам".

Ллойд Остін же поділився, що у Пентагоні про досягнення прогресу у нарощуванні бойової могутності України почули від колег і європейського командування США.

Ми почули від моїх колег і європейського командування США про досягнення прогресу у нарощуванні бойової могутності України – в той час, як Україна готується відтіснити позиції російських загарбників,

– сказав Ллойд Остін.

Допомога Україні не лише озброєнням

Ллойд Остін також поділився темами, які обговорили під час зустрічі "Рамштайн". За його словами, серед іншого були обговорені ключові механізми, "які допоможуть Україні дати відсіч російським силам". Мовиться про важку техніку, транспортні засоби, паливозаправники та саперні установки.

Ба більше, Євросоюз висловив пропозиції щодо прискорення виробництва та доставки боєприпасів в Україну. При цьому це розраховано й на подальшу перспективу.

Це є потужним нагадуванням того, що ми стоятимемо поруч із українськими захисниками довго,

– сказав глава Пентагону.

Керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі ж розповів, що США допомогли не лише забезпечити обладнанням, а й організували навчання особового складу дев’яти українських механізованих бригад. Сьогодні вони укомплектовані, оснащені та готові до контрнаступу.

Нашим завданням та зобов’язанням перед Україною було навчання та обладнання до дев’яти бронетанкових механізованих бригад для проведення наступальних чи оборонних операцій,

– підкреслив він.

Однак свою підтримку бригад Штати не зупинятимуть. "Коли б і де Україна не вирішила їх застосувати, ми продовжимо підтримку, і я впевнений у наших шансах на успіх", – підсумував генерал.