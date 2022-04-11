Глава Пентагона Ллойд Остин также выразил увлеченность украинскими воинами. Заверил, что США будут нас поддерживать и в дальнейшем.

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Имел удовольствие пообщаться с украинскими военными тренерами в США. Их смелость и навыки просто поразительны. Я уверен, что мы продолжим их обеспечивать всем нужным,

– сказал он.

Также Остин отметил, что украинские военные уже возвращаются домой.

Вы можете убедиться в мастерстве наших военных: смотрите видео