Голова Пентагону Ллойд Остін також висловив захопленість українськими воїнами. Запевнив, що США будуть нас підтримувати й надалі.

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Мав задоволення поспілкуватись з українськими військовими тренерами в США. Їхня сміливість і навички просто вражаючі. Я впевнений, що ми продовжимо їх забезпечувати всім потрібним,

– сказав він.

Також Остін зауважив, що українські військові вже повертаються додому.

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