Соответствующую информацию глава Минобороны США обнародовал в четверг, 8 сентября. Также Остин отметил, что успех ВСУ может стать мощным толчком для Украины.

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Главу Минобороны США вдохновляет работа ВСУ

Сейчас мы видим успех около Херсона, мы видим определенный успех возле Харькова, и это очень, очень вдохновляет,

– сказал Ллойд Остин.

Министр обороны Соединенных Штатов добавил, что украинская сторона своим успешным наступлением доказала партнерам, что:

может изменить ситуацию на местах силой;

именно поэтому заслуживает поддержки от Запада.

Успех ВСУ на фронте: коротко

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов 8 сентября рассказал, что Вооруженным Силам Украины удалось освободить более 20 населенных пунктов.

Алексей Громов добавил, что общая площадь территории, возвращенной под контроль Украины в Харьковском и Южнобужском направлении, составляет более 700 квадратных километров.

9 сентября успехи на фронте прокомментировал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он сказал, что наши военные очень тяжело, но продвигаются. По словам Валерия Залужного, на протяжении последних нескольких дней нашим военным удалось освободить от врага более 1000 квадратных километров.

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