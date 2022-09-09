Відповідну інформацію очільник Міноборони США розповів у четвер, 8 вересня. Також Остін зазначив, що успіх ЗСУ може стати потужним поштовхом для України.

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Очільника Міноборони США надихає робота ЗСУ

Зараз ми бачимо успіх біля Херсона, ми бачимо певний успіх біля Харкова, і це дуже, дуже надихає,

– сказав Ллойд Остін.

Міністр оборони Сполучених Штатів додав, що українська сторона своїм успішним наступом довела партнерам, що:

може змінити ситуацію на місцях силою;

саме тому заслуговує на підтримку від Заходу.

Успіх ЗСУ на фронті: коротко

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов 8 вересня розповів, що Збройним Силам України вдалось звільнити понад 20 населених пунктів.

Олексій Громов додав, що загальна площа території, поверненої під контроль України на Харківському та Південнобузькому напрямку, становить понад 700 квадратних кілометрів.

9 вересня успіхи на фронті прокоментував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він сказав, що наші військові дуже важко, але просуваються.

За словами Валерія Залужного упродовж останніх кількох днів нашим військовим вдалося звільнити понад 1000 квадратних кілометрів від ворога.

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