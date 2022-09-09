Відповідну інформацію очільник Міноборони США розповів у четвер, 8 вересня. Також Остін зазначив, що успіх ЗСУ може стати потужним поштовхом для України.

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Очільника Міноборони США надихає робота ЗСУ

Зараз ми бачимо успіх біля Херсона, ми бачимо певний успіх біля Харкова, і це дуже, дуже надихає,
– сказав Ллойд Остін.

Міністр оборони Сполучених Штатів додав, що українська сторона своїм успішним наступом довела партнерам, що:

  • може змінити ситуацію на місцях силою;
  • саме тому заслуговує на підтримку від Заходу.

Успіх ЗСУ на фронті: коротко

  • Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов 8 вересня розповів, що Збройним Силам України вдалось звільнити понад 20 населених пунктів.
  • Олексій Громов додав, що загальна площа території, поверненої під контроль України на Харківському та Південнобузькому напрямку, становить понад 700 квадратних кілометрів.
  • 9 вересня успіхи на фронті прокоментував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він сказав, що наші військові дуже важко, але просуваються.
  • За словами Валерія Залужного упродовж останніх кількох днів нашим військовим вдалося звільнити понад 1000 квадратних кілометрів від ворога.

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