Он заявил, что извиняется от имени всех россиян. Оправданий злости России нет.

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Не может быть никаких оправданий, – Анисимов

"Позвольте мне извиниться от имени всех россиян, которые не были способны предотвратить этот конфликт. Видящие происходящее не могут найти никаких оправданий для атаки на Украину", - подчеркнул Анисимов.

Однако он подчеркнул, что это только его мнение, он не может отвечать за других, и его заявление не является официальной позицией всей делегации.

Он выступил после речи представительницы Украины

Отметим, что перед главой российской делегации выступала представительница Украины Светлана Краковская.

Во время выступления она заявила, что изменение климата, вызванное деятельностью человека, и война против Украины имеют те же корни – ископаемое топливо и нашу зависимость от него.

На фоне усиления российской агрессии, весь мир поддерживает наше государство – оружием, гуманитарно и финансово и активно осуждает действия агрессора – Владимира Путина.

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