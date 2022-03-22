Именно эти буквы российские захватчики используют на своей военной технике. Ответное фото Мединский выложил в своем телеграм-канале, сообщает 24 канал.

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Мединский порезал свою карту VISA

Говорят, VISA "забанила" пользователей из России? А я "забаню" VISA. Перехожу на карточку Za "Мир",

– написал он в сети.

Свое сообщение представитель государства-агрессора проиллюстрировал разрезанными кусками карты VISA, составленными в форме опознавательных знаков, которые российские оккупанты используют на своей военной технике – V и Z.

Мединский порезал свою карту VISA / Фото из телеграма Владимира Мединского

Напомним, 6 марта стало известно, что карты Mastercard и Visa полностью прекращают обслуживать транзакции в России и уходят с российского рынка. Карточки граждан государства-агрессора больше не принимают за границей, а выпущенные за пределами России, не принимают на ее территории.

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