Саме ці літери російські загарбники використовують на своїй військовій техніці. Відповідне фото Мединський виклав у своєму телеграм-каналі, повідомляє 24 канал.

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Мединський порізав свою картку VISA

Кажуть, VISA "забанила" користувачів з Росії? А я "забаню" VISA. Переходжу на карточку Za "Мир",

– написав він у мережі.

Свій допис представник держави-агресорки проілюстрував розрізаними частинками картки VISA, складеними у формі розпізнавальних знаків, які російські окупанти використовують на своїй військовій техніці – V i Z.



Мединський порізав свою картку VISA / Фото з телеграму Володимира Мединського

Нагадаємо, 6 березня стало відомо, що картки Mastercard i Visa повністю припиняють обслуговувати транзакції в Росії та виходять з російського ринку. Картки громадян держави-агресорки більше не приймають закордоном, а випущені за межами Росії, не приймають на її території.

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