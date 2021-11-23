О своем восприятии Путина Грозев рассказал в интервью Дмитрию Гордону. Расследователь также назвал президента России "главой государства, которое постоянно лжет".

Читайте также Сидел в углу и ни с кем не говорил, – расследователь Bellingcat Грозев о встрече с Путиным

Грозев рассказал об отношении к Путину

Христо Грозев воспринимает Путина как "главу страны убийц".

Журналиста спросили, почему политик, развязавший войну в Украине, до сих пор является "рукопожатным в мире". Расследователь назвал вопрос риторическим.

Он убежден, что Путин должен перейти по меньшей мере в категорию Александра Лукашенко – "сумасшедшего диктатора, которого если даже люди признают формально правителем, то избегают любого общения с ним".

Думаю, должно быть такое количество морального возмущения, которое перевешивает прагматику. Но я этого не вижу,

– добавил Грозев.

Он уточнил, что ближайшим к такому отношению является президент США Джо Байден, который назвал Путина убийцей, а тогда сказал ему что-то похожее в глаза. "Среди европейских лидеров не видим этого. Для меня это непонятно", – подчеркнул журналист.

Грозев считает, что "каждая страна должна получить негатив от Кремля", чтобы в итоге она изменила свое мнение относительно России.

Расследование Bellingcat и Грозева: что известно