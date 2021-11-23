Про своє сприйняття Путіна Грозєв розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону. Розслідувач також назвав президента Росії "главою держави, яка постійно бреше".

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Грозєв розповів про ставлення до Путіна

Христо Грозєв сприймає Путіна як "главу держави вбивць".

Журналіста запитали, чому політик, який розв'язав війну в Україні, досі є "рукопотисним у світі". Розслідувач назвав питання риторичним.

Він переконаний, що Путін повинен перейти щонайменше в категорію Олександра Лукашенка – "божевільного диктатора, якого якщо навіть люди визнають формально правителем, то уникають будь-якого спілкування з ним".

Думаю, має бути така кількість морального обурення, яке переважує прагматику. Але я цього не бачу,

– додав Грозєв.

Він уточнив, що найближчим до такого ставлення є президент США Джо Байден, який назвав Путіна вбивцею, а тоді сказав йому щось схоже у вічі. "Серед європейських лідерів не бачимо цього. Для мене це незрозуміло", – наголосив журналіст.

Грозєв вважає, що "кожна країна має отримати негатив від Кремля", щоб у результаті вона змінила свою думку щодо Росії.

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