Про своє сприйняття Путіна Грозєв розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону. Розслідувач також назвав президента Росії "главою держави, яка постійно бреше".
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Грозєв розповів про ставлення до Путіна
Христо Грозєв сприймає Путіна як "главу держави вбивць".
Журналіста запитали, чому політик, який розв'язав війну в Україні, досі є "рукопотисним у світі". Розслідувач назвав питання риторичним.
Він переконаний, що Путін повинен перейти щонайменше в категорію Олександра Лукашенка – "божевільного диктатора, якого якщо навіть люди визнають формально правителем, то уникають будь-якого спілкування з ним".
Думаю, має бути така кількість морального обурення, яке переважує прагматику. Але я цього не бачу,
– додав Грозєв.
Він уточнив, що найближчим до такого ставлення є президент США Джо Байден, який назвав Путіна вбивцею, а тоді сказав йому щось схоже у вічі. "Серед європейських лідерів не бачимо цього. Для мене це незрозуміло", – наголосив журналіст.
Грозєв вважає, що "кожна країна має отримати негатив від Кремля", щоб у результаті вона змінила свою думку щодо Росії.
Розслідування Bellingcat та Грозєва: що відомо
- Bellingcat протягом останніх 8 років активно розслідує резонансні події в Україні. Зокрема, завдяки журналістам світ побачив факти перетину кордону російськими військовими й збиття ними ж літака MH17.
- Нещодавно розслідувачі опублікували звіт про причини зриву спецоперації із затримання у Білорусі вагнерівців.
- У документі описані деталі спецоперації, однак там немає відповіді на основне питання: чи був зрив операції результатом цілеспрямованого "зливу" секретної інформації керівництвом країни.