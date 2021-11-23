Саме тоді, як розповів розслідувач міжнародної дослідницької організації в інтерв'ю, Путін працював у мерії Санкт-Петербурга.

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За збігом обставин, Грозєв у той час жив і працював у Петербурзі. Приблизно у 1995 році він вперше зустрівся з Володимиром Путіним.

Виявилося, що він підписав нашу першу ліцензію для радіостанції "Ельдорадіо". Тому що він тоді відповідав за спільні підприємства, а наше було американсько-російське,

– пояснив Грозєв.

Путін був нетовариським

Також він поділився своїм першим враженням від їхньої зустрічі. Грозєв зазначив, що чинний очільник Кремля був досить нетовариським.

Путін опинився на якомусь нашому святі – десь у кутку сидів. Він був запрошений від мерії й був у кутку, абсолютно ні з ким не спілкувався. Мабуть, людина з комплексами таки,

– сказав розслідувач.