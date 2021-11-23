В это время, как рассказал расследователь международной исследовательской организации в интервью, Путин работал в мэрии Санкт-Петербурга.

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По стечению обстоятельств, Грозев в то время жил и работал в Петербурге. Приблизительно в 1995 году он впервые встретился с Владимиром Путиным.

Оказалось, что он подписал нашу первую лицензию для радиостанции "Эльдорадио". Потому что он тогда отвечал за совместные предприятия, а наше было американо-российское,

– объяснил Грозев.

Путин был необщительным

Он также поделился своим первым впечатлением от их встречи. Грозев отметил, что действующий глава Кремля был достаточно необщительным.

Путин оказался на каком-то нашем празднике – где-то в углу сидел. Он был приглашен от мэрии и был в углу, совершенно ни с кем не общался. Наверное, человек с комплексами таки,

– сказал расследователь.