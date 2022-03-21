В государственном концерне отметили, что координация предприятий управления временно возлагается на первого заместителя генерального директора "Укроборонпрома" Фоменко.

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Там отметили, что он с начала введения военного положения "проехал по Украине тысячи километров для помощи всем руководителям предприятий Концерна".

Кроме того, 20 марта СБУ взяла объяснения у и. директора ГП "Спецоборонмаш" Дениса Сердюка, назначенного исполняющим обязанности руководителя предприятия от 1 марта.

Отмечу, что я уверен в собственном кадровом решении и желаю Денису Сердюку оправдать возложенную на него ответственность,

– заявил Юрий Гусев.

"Укроборонпром" призывает предприятия воздержаться от публикаций любой информации, которая может помешать быстро снабжать украинских защитников вооружением.

Ранее в "Укроборонпроме" заявили, что готовы заплатить премию в размере 1 000 000 долларов США за угнанный или трофейный самолет.