В державному концерні зазначили, що координація підприємств управління тимчасово покладається на першого заступника генерального директора Укроборонпрому Фоменка.
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Там зазначили, що він з початку введення воєнного стану "проїхав Україною тисячі кілометрів для допомоги всім керівникам підприємств Концерну".
Крім того, 20 березня СБУ відібрала пояснення у в.о. директора ДП "Спецоборонмаш" Дениса Сердюка, якого було призначено виконуючим обов’язки керівника підприємства від 1 березня.
Зазначу, що я впевнений у власному кадровому рішенні і бажаю Денису Сердюку виправдати покладену на нього відповідальність,
– заявив Юрій Гусєв.
Укроборонпром закликає підприємства утриматися від публікацій будь-якої інформації, яка може завадити швидко забезпечувати українських захисників озброєнням.
Раніше в Укроборонпромі заявили, що готові сплатити премію у розмірі 1 000 000 доларів США за викрадений чи трофейний літак.