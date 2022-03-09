За 13 днів війни концерн передав армії більше устаткування, ніж за останні 6 місяців, тому і з'явилася потреба у додаткових працівниках. Робота оплачувана.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Перелік необхідних професій та спеціальностей

  • Токар
  • Фрезерувальник
  • Зварювальник
  • Слюсар з монтажу озброєння
  • Слюсар з монтажу електрообладнання
  • Слюсар-електромонтажник
  • Слюсар з монтажу ходової частини
  • Слюсар складальник бойових спец. машин
  • Слюсар механо-складальних робіт
  • Механік-водій гусеничних машин
  • Водій-випробувальник
  • Випробувальник озброєння
  • Шліфувальник
  • Радіомеханік
  • Інженер-конструктор (металообробка)
  • Інженер-технолог (металообробка)
  • Слюсар-ремонтник (ремонт дизельних двигунів)
  • Слюсар-ремонтник (ремонт ракетно-артилерійського озброєння)
  • Спеціаліст з виробництва боєприпасів
  • Спеціаліст по роботі з ПЕОМ
  • Гальванік
  • Слюсар з ремонту обладнання та верстатів
  • Спеціаліст з експлуатації та ремонту апаратури виробів 9А330 ТОР
  • Спеціаліст з експлуатації та ремонту апаратури РЛС П-18
  • Спеціаліст з експлуатації та ремонту апаратури РРВ- 16
  • Спеціаліст з експлуатації та ремонту апаратури: техніки РЕБ (Р-330; Р-378; СПН-30)
  • Спеціаліст з ремонту вантажної автомобільної техніки
  • Спеціаліст з ремонту дизельних та бензинових генераторів
  • Монтажник радіоапаратури
  • Авіаційних технік з планера та двигунів
  • Авіаційний технік з приладів та електроустаткування
  • Авіаційний технік з радіоустаткування
  • Авіаційний технік з радіоустаткування (з озброєння)
  • Випробувач балонів
  • Вулканізаторник
  • Дефективник авіаційної техніки
  • Електроерозіоніст
  • Інженер - програміст (з експлуатації металообробних верстатів з програмним керуванням)
  • Інженер технолог (АО, РЕО, АОз)
  • Інженер технолог (ЛіД)
  • Монтажник електроустаткування літальних апаратів
  • Монтажник радіо та спеціального устаткування літальних апаратів
  • Радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування
  • Складальник-клепальник
  • Слюсар виготовлення та доведення деталей літальних апаратів
  • Слюсар з ремонту агрегатів
  • Слюсар з ремонту літальних апаратів
  • Слюсар-випробувач
  • Слюсар-механік з ремонту авіаційних приладів
  • Слюсар-складальник літальних апаратів
  • Терміст
  • Штампувальник

У разі виникнення додаткових питань або зацікавленості у роботі пишіть на електронні скриньки Nataliia.Butrina@ukroboronprom.com та Oleksandra.Savchuk@ukroboronprom.com, у листі обов'язково вказуйте місто та спеціальність.

Важливо!

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!