За 13 днів війни концерн передав армії більше устаткування, ніж за останні 6 місяців, тому і з'явилася потреба у додаткових працівниках. Робота оплачувана.
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Перелік необхідних професій та спеціальностей
- Токар
- Фрезерувальник
- Зварювальник
- Слюсар з монтажу озброєння
- Слюсар з монтажу електрообладнання
- Слюсар-електромонтажник
- Слюсар з монтажу ходової частини
- Слюсар складальник бойових спец. машин
- Слюсар механо-складальних робіт
- Механік-водій гусеничних машин
- Водій-випробувальник
- Випробувальник озброєння
- Шліфувальник
- Радіомеханік
- Інженер-конструктор (металообробка)
- Інженер-технолог (металообробка)
- Слюсар-ремонтник (ремонт дизельних двигунів)
- Слюсар-ремонтник (ремонт ракетно-артилерійського озброєння)
- Спеціаліст з виробництва боєприпасів
- Спеціаліст по роботі з ПЕОМ
- Гальванік
- Слюсар з ремонту обладнання та верстатів
- Спеціаліст з експлуатації та ремонту апаратури виробів 9А330 ТОР
- Спеціаліст з експлуатації та ремонту апаратури РЛС П-18
- Спеціаліст з експлуатації та ремонту апаратури РРВ- 16
- Спеціаліст з експлуатації та ремонту апаратури: техніки РЕБ (Р-330; Р-378; СПН-30)
- Спеціаліст з ремонту вантажної автомобільної техніки
- Спеціаліст з ремонту дизельних та бензинових генераторів
- Монтажник радіоапаратури
- Авіаційних технік з планера та двигунів
- Авіаційний технік з приладів та електроустаткування
- Авіаційний технік з радіоустаткування
- Авіаційний технік з радіоустаткування (з озброєння)
- Випробувач балонів
- Вулканізаторник
- Дефективник авіаційної техніки
- Електроерозіоніст
- Інженер - програміст (з експлуатації металообробних верстатів з програмним керуванням)
- Інженер технолог (АО, РЕО, АОз)
- Інженер технолог (ЛіД)
- Монтажник електроустаткування літальних апаратів
- Монтажник радіо та спеціального устаткування літальних апаратів
- Радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування
- Складальник-клепальник
- Слюсар виготовлення та доведення деталей літальних апаратів
- Слюсар з ремонту агрегатів
- Слюсар з ремонту літальних апаратів
- Слюсар-випробувач
- Слюсар-механік з ремонту авіаційних приладів
- Слюсар-складальник літальних апаратів
- Терміст
- Штампувальник
У разі виникнення додаткових питань або зацікавленості у роботі пишіть на електронні скриньки Nataliia.Butrina@ukroboronprom.com та Oleksandra.Savchuk@ukroboronprom.com, у листі обов'язково вказуйте місто та спеціальність.
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