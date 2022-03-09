За 13 дней войны концерн передал армии больше оборудования, чем за последние 6 месяцев, поэтому и появилась потребность в дополнительных работниках. Работа оплачиваемая.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Список необходимых профессий и специальностей

Токарь

Фрезеровщик

Сварщик

Слесарь по монтажу вооружения

Слесарь по монтажу электрооборудования

Слесарь-электромонтажник

Слесарь по монтажу ходовой части

Слесарь сборщик боевых спец. машин

Слесарь механосборочных работ

Механик-водитель гусеничных машин

Водитель-испытатель

Испытатель вооружения

Шлифовщик

Радиомеханик

Инженер-конструктор (металлообработка)

Инженер-технолог (металлообработка)

Слесарь-ремонтник (ремонт дизельных двигателей)

Слесарь-ремонтник (ремонт ракетно-артиллерийского вооружения)

Специалист по производству боеприпасов

Специалист по работе с ПЭВМ

Гальваник

Слесарь по ремонту оборудования и станков

Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры изделий 9А330 ТОР

Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры РЛС П-18

Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры РРВ-16

Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры: техники РЭБ (Р-330; Р-378; СПН-30)

Специалист по ремонту грузовой автомобильной техники

Специалист по ремонту дизельных и бензиновых генераторов

Монтажник радиоаппаратуры

Авиационных техник по планеру и двигателям

Авиационный техник по приборам и электрооборудованию

Авиационный техник по радиооборудованию

Авиационный техник по радиооборудованию (по вооружению)

Испытатель баллонов

Вулканизаторщик

Дефективник авиационной техники

Электроэрозионист

Инженер – программист (по эксплуатации металлообрабатывающих станков с программным управлением)

Инженер технолог (АО, РЭО, АОз)

Инженер технолог (ЛиД)

Монтажник электрооборудования летательных аппаратов

Монтажник радио и специального оборудования для летательных аппаратов

Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования

Сборщик-клепальник

Слесарь изготовления и доводки деталей летательных аппаратов

Слесарь по ремонту агрегатов

Слесарь по ремонту летательных аппаратов

Слесарь-испытатель

Слесарь-механик по ремонту авиационных приборов

Слесарь-сборщик летательных аппаратов

Термист

Штамповщик

В случае возникновения дополнительных вопросов или интереса к работе пишите на электронные ящики Nataliia.Butrina@ukroboronprom.com и Oleksandra.Savchuk@ukroboronprom.com, в письме обязательно указывайте город и специальность.

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