За 13 дней войны концерн передал армии больше оборудования, чем за последние 6 месяцев, поэтому и появилась потребность в дополнительных работниках. Работа оплачиваемая.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Список необходимых профессий и специальностей

  • Токарь
  • Фрезеровщик
  • Сварщик
  • Слесарь по монтажу вооружения
  • Слесарь по монтажу электрооборудования
  • Слесарь-электромонтажник
  • Слесарь по монтажу ходовой части
  • Слесарь сборщик боевых спец. машин
  • Слесарь механосборочных работ
  • Механик-водитель гусеничных машин
  • Водитель-испытатель
  • Испытатель вооружения
  • Шлифовщик
  • Радиомеханик
  • Инженер-конструктор (металлообработка)
  • Инженер-технолог (металлообработка)
  • Слесарь-ремонтник (ремонт дизельных двигателей)
  • Слесарь-ремонтник (ремонт ракетно-артиллерийского вооружения)
  • Специалист по производству боеприпасов
  • Специалист по работе с ПЭВМ
  • Гальваник
  • Слесарь по ремонту оборудования и станков
  • Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры изделий 9А330 ТОР
  • Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры РЛС П-18
  • Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры РРВ-16
  • Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры: техники РЭБ (Р-330; Р-378; СПН-30)
  • Специалист по ремонту грузовой автомобильной техники
  • Специалист по ремонту дизельных и бензиновых генераторов
  • Монтажник радиоаппаратуры
  • Авиационных техник по планеру и двигателям
  • Авиационный техник по приборам и электрооборудованию
  • Авиационный техник по радиооборудованию
  • Авиационный техник по радиооборудованию (по вооружению)
  • Испытатель баллонов
  • Вулканизаторщик
  • Дефективник авиационной техники
  • Электроэрозионист
  • Инженер – программист (по эксплуатации металлообрабатывающих станков с программным управлением)
  • Инженер технолог (АО, РЭО, АОз)
  • Инженер технолог (ЛиД)
  • Монтажник электрооборудования летательных аппаратов
  • Монтажник радио и специального оборудования для летательных аппаратов
  • Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования
  • Сборщик-клепальник
  • Слесарь изготовления и доводки деталей летательных аппаратов
  • Слесарь по ремонту агрегатов
  • Слесарь по ремонту летательных аппаратов
  • Слесарь-испытатель
  • Слесарь-механик по ремонту авиационных приборов
  • Слесарь-сборщик летательных аппаратов
  • Термист
  • Штамповщик

В случае возникновения дополнительных вопросов или интереса к работе пишите на электронные ящики Nataliia.Butrina@ukroboronprom.com и Oleksandra.Savchuk@ukroboronprom.com, в письме обязательно указывайте город и специальность.

ВСУ

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