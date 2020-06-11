Глава Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что они планируют продать главный сортировочный центр, который находится в Киеве возле железнодорожного вокзала.

Зато сами хотят перебраться за центр города. Об этом Смелянский рассказал в эфире 24 канала в программе "Что это было".

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По его словам, из-за того, что главный сортировочный центр расположен в центре города – это создает лишний трафик в Киеве.

"Наш главный сортировочный центр, через который проходит 60% почты страны, расположен возле железнодорожного вокзала. 15 тысяч квадратных метров, 3 гектара земли. Зачем, чтобы в центр Киева съезжались авто со всей страны?", – пояснил глава Укрпочты.

Смелянский добавил, что объект главного сортировочного центра стоит продать на застройки, офисы для IT-компаний, куда смогли бы приезжать люди из-под Киева на электричках.

"А мы себе построим новый современный сортировочный центр за пределами города, уменьшим трафик в Киеве и сможем таким образом профинансировать наше будущее", – подытожил глава Укрпочты.

Справка. В ноябре 2019 года приняли закон, который предоставил госкомпаниям право продавать непрофильное имущество. С тех пор Укрпочта за неделю заработала 90 миллионов, продав склады под Киевом и Львовом. Кроме того, за 2019 год Укрпочта заработала 60 миллионов, сдавая в аренду помещения.

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