Голова Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що вони планують продати головний сортувальний центр, який розташований в Києві біля залізничного вокзалу.

Натомість, самі хочуть перебратися за центр міста. Про це Смілянський розповів в ефірі 24 каналу у програмі "Що це було".

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За його словами, через те, що головний сортувальний центр розташований у центрі міста – це створює зайвий трафік у Києв.

"Наш головний сортувальний центр, через який проходить 60% пошти країни, розташований біля залізничного вокзалу. 15 тисяч квадратних метрів, 3 гектари землі. Навіщо, аби в центр Києва з'їжджалися авто з усієї країни?", – поясний голова Укрпошти.

Смілянський додав, що об'єкт головного сортувального центру варто продати на забудови, офіси для IT-компаній, куди змогли б приїжджати люди з-під Києва на електричках.

"А ми собі побудуємо сучасний новий сортувальний центр за межами міста, зменшимо трафік в Києві і зможемо таким чином профінансувати наше майбутнє", – підсумував голова Укрпошти.

Довідка. В листопаді 2019 року ухвалили закон, який надав держкомпаніям право продавати непрофільне майно. Відтоді Укрпошта за тиждень заробила 90 мільйонів, продавши склади під Києвом і Львовом. Окрім того, за 2019 рік Укрпошта заробила 60 мільйонів, здаючи в оренду приміщення.

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