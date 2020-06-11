Голова Укрпошти Ігор Смілянський зазначив, що з моменту ухвалення в листопаді 2019 року закону, який надав їм право продавати непрофільне майно, компанія буквально за тиждень змогла заробити 90 мільйонів гривень.

За ці гроші було продано склади під Києвом і під Львовом. Про це Смілянський розповів в ефірі 24 каналу в програмі "Що це було".

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Голова Укрпошти розповів, коли ще не було прийнято закон про можливість продажів, компанія здавала свої приміщення в оренду.

"Коли я прийшов, вся Укрпошта заробляла 10 мільйонів на оренді майна в рік. Після того, як прийшла нова команда, за 2019 рік ми заробили 60 мільйонів. Тільки на одному Хрещатику ми заробляємо більше, ніж вся Укрпошта раніше", – підкреслив Смілянський.

Довідка. На Хрещатику в головному офісі Укрпошти розташовані такі магазини як Rozetka і Vodafone.

Голова Укрпошти наголосив, що завдяки закону, який було прийнято в листопаді 2019 року, вони отримали право продавати непрофільне майно – і за короткий час заробили небачену суму.

"За один тиждень ми продали на 90 мільйонів. Це склади під Києвом і під Львовом. Це не поштові відділення", – сказав Смілянський.

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