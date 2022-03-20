Также он заявил, что разрывает дружеские отношения с экс-канцлером Герхардом Шредером.

Важно Путин и Шойгу готовятся задействовать в войне против Украины несовершеннолетних: документ

"Да, Путин-военный преступник. Он ответственен за эту жестокую войну, за убитых детей, женщин и мужчин, за разорванные семьи, за все преступные несчастья", – сообщил Ларс Клингбайль.

То, что произошло за последние несколько недель, является, конечно же, политическим разрывом между мной и Шредером,

– отметил Клингбайль.

Кроме того, он раскритиковал политику предыдущих правительств Германии в отношении России. "Все партии, которые несут ответственность, должны спросить себя, были ли они на правильном пути", – отметил Ларс Клингбайль.

По его словам, были явные тревожные сигналы – война с Грузией в 2008 году, аннексия Крыма в 2014 году, заказные убийства российских агентов, покушение на Навального. "Да, мы все должны были по-другому оценивать то, что произошло в России", – добавил Клингбайль.

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