Украинская разведка опубликовала соответствующий российский приказ "Об организации привлечения членов военно-патриотического общественного движения "Юнармия" к проведению специальной операции на территории Украины".

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Этот документ был подписан министром обороны РФ Шойгу.

Согласно приказу происходит подготовка отчетности потенциального человеческого резерва в возрасте 17 – 18 лет для привлечения к боевым действиям в составе оккупационной армии. Высшее военное руководство РФ должно предоставить предложения по проведению подготовки указанного личного состава в кратчайшие сроки. Контроль за исполнением приказа возложен на начальника главного военно-политического управления ВС РФ Геннадия Жидко.

Смотрите фото документов, обнародованных Главным управлением разведки МО Украины:

Что известно о "Юнармии"

Это российская детско-юношеская милитарная организация при Министерстве обороны РФ. Выделяется радикальной пропагандистской работой среди российской молодежи. Членами организации стают дети с 8 лет.

Аналогичные действия производились военным руководством нацистской Германии во время Второй мировой войны. С 1943 года учащиеся старших классов в подразделениях "Гитлерюгенда" привлекались к службе в зенитно-артиллерийских частях.

А с сентября 1944 по январь 1945 на службу в гитлеровскую армию были привлечены 150 тысяч несовершеннолетних девушек.

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