Такое мнение в эксклюзивном интервью Елене Трибушной на 24 канале высказал генерал Бен Ходжес, экс-командующий армии США в Европе. Он также прокомментировал реакцию Китая на войну в Украине и обратился к нашим гражданам.

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О главной ошибке Путина

Путин не ожидал, что его армия не сможет взять Киев за 3 дня, как он мечтал. Были ли этим удивлены вы?

Чем я не удивлен, то это тем, как хорошо воюют украинские военные. Чем я не удивлен, так это тем, какой сильный украинский народ. Но я был удивлен российскими войсками. Я переоценил их состоятельность.

Однако я не удивлен тем, как хорошо показали себя украинские военные.

Вы говорите, что вас не удивила украинская армия. Вы знали, что она настолько подготовлена?

Я не о подготовленности. Я знал из своего опыта общения с украинскими военными, что они, во-первых, крепкие, а во-вторых – способны быстро адаптироваться и очень сильны в технических вопросах.

Ходжес говорит, что не удивлен тем, как хорошо воюют украинские военные / Фото 24 канала

Да, я знаю, что были проблемные вопросы. Например, слишком поздно начали формировать силы территориальной обороны. Украина точно вынесет уроки из этого опыта и исправит эти проблемы. Но солдаты и командиры проделали очень хорошую работу с тем ресурсом, который они имели.

В чем была ошибка Путина? Он переоценил способности собственной армии? Недооценил мощность нашей? Недооценил санационное давление, которое стал оказывать Запад? Или он просто сумасшедший?

Вы правы, что он недооценил, как Украина отреагирует. Он недооценил, как отреагирует Запад. Но на самом деле я думаю, что то, как проявили себя российские вооруженные силы, отражает десятилетия коррупции внутри Минобороны России, коррупции в оборонной промышленности, коррупции в воинских подразделениях.

Со всеми теми деньгами, которые они тратили на модернизацию, они должны были бы показать себя лучше. Но, очевидно, в реальности все это осталось на бумаге.

Мы видим доказательство того, что они и учения не проводили так, как надо, потому что они не могут интегрировать нормально свои воздушные, сухопутные, морские силы, силы спецопераций, кибервойска.

У российской армии не было достаточной подготовки / Фото Getty Images

Они не тренированы нормально. Это сложная задача, и они не готовы к этому, потому что не тренировались. Есть и другие проблемные вещи: планирование логистики, дисциплина на поле боя. Это все примеры того, что у них не было нормальных учений и опыта.

Об истощении армии врага

Как вы, как военный, оцениваете ситуацию по состоянию на сейчас?

Я считаю, что российские войска истощатся в следующие 7–8 дней. Когда соперник слишком силен, когда вы теряете слишком много людей, если у вас недостаточно амуниции, или когда ваши солдаты теряют способность сражаться – все.

Думаю, в следующие 7 дней Россия истощится. У них нет достаточно амуниции, они несут большие потери и имеют проблемы с личным составом.

Поэтому они просят Сирию дать бойцов, поэтому они просят Китай помочь им. У россиян проблемы и они об этом знают. И я думаю, где-то неделя отделяет нас от момента, когда это их полностью остановит.

Они все еще будут способны обстреливать города ракетами. Но их способность взять, к примеру, Киев или другой крупный город – например, Одессу – думаю, через 7 дней они будут неспособны на это. И тогда баланс сил изменится полностью, а преимущества Украины, как вот логистическая поддержка, улучшатся.

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Но это не значит, что через неделю закончится война, да?

Нет, конечно, нет. Это может длиться месяцы. Но решающий этап, когда произойдет изменение баланса сил – думаю, произойдет где-то через неделю.

Именно поэтому очень важно, чтобы Запад обеспечил все, о чем попросила Украина, как можно скорее. Как сказал ваш президент (Зеленский – 24 канал) в Конгрессе, что мы (Запад – 24 канал) должны обеспечить вас всеми насущными вещами.

Еще одна важная вещь – это пытаться достучаться до россиян, говорить им, что здесь в Украине происходит. 1 апреля в России стартует новый призыв. 130 тысяч молодых мужчин призовут. 1 апреля.

Осталась неделя, чтобы достучаться до тех 130 тысяч семей и сказать им: не отправляйте своих детей, не дайте использовать их в войне Путина.

Если даже лишь какая-то часть из них оставит своих детей дома – это окажет значительное влияние. Мы знаем, что какая-то часть россиян понимает, что происходит. Поэтому если каждый в Украине, кто имеет родственников или друзей в России, каждый в Германии, Литве, Польше, свяжется со всеми, кого он знает, и скажет: "Не делайте этого"... Россияне могут остановить это.

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Думаю, можно говорить о многих других вещах. Но в сухом остатке российские солдаты продолжают совершать убийства – убивать украинских военных и украинский народ. И это ключевое. Но думаю, ближайшая неделя будет решающей.

Полное интервью с Беном Ходжесом на 24 канале: смотрите видео

О ядерной угрозе

Вы упомянули речь президента Зеленского в Конгрессе. Когда он просит закрыть небо над Украиной, главный аргумент президента Байдена и аргумент Запада в целом заключается в том, что они боятся прямого конфликта с Путиным, боятся, что начнется Третья мировая.

Как вы думаете, действительно ли есть риск того, что Путин нажмет эту "красную кнопку"?

Нет. Я не верю в это. Я полагаю, мы стали с чрезмерной опаской смотреть на это. Конечно, есть риск. Я имею в виду, Путин – это персонаж, который травил своих граждан, ему ничего не стоит уничтожать жилые дома, театры, больницы и убивать невинных людей.

Он 100% жесток и безжалостен. Но я не думаю, что он готов сделать что-то, что закончится полным разрушением его собственной страны.

Кроме того, он не может сделать этого собственноручно. И я хочу верить, что вокруг него есть люди, которые думают о том, как будут жить после вторжения, а такое продолжение атаки не позволит им этого.

Ходжес замечает, что Путин – это персонаж, который травил собственных граждан / Фото Getty Images

Другими словами, мы позволили себе стать слишком осторожными. Сейчас, в момент, когда мы должны быть очень мощными в нашей поддержке. У НАТО настолько больше мощности, чем у россиян. Поэтому в этом случае, я думаю, мы слишком осторожны.

О начале войны в 2014 году

Вы стали командующим войск США в Европе в 2014 году, когда в Украине началась война. Не думаете ли, что если бы тогда Запад попытался больше давить на Россию, попытался оказать больше военной поддержки Украине – мы могли бы избежать того, что имеем сейчас? Мы могли бы избежать риска того, что Путин попытается уничтожить весь мир.

Конечно, что да. Многие призывали к более активным действиям даже еще после вторжения в Грузию, но мы не отреагировали. После того как Асад использовал химическое оружие в Сирии с помощью россиян – мы ничего не сделали.

Знаменитые "красные линии" Обамы – они просто переступили через них, и мы ничего не сделали. Все это были сигналы для Кремля, что нас это не беспокоит или мы не готовы.

А часть людей просто не могла поверить, что в Европе в XXI веке возможно делать такие вещи. Я постоянно слышу от своих друзей и в Европе, и от многих в Вашингтоне: "Послушай, это не такая большая проблема".

Поэтому ваш вопрос подчеркивает тот факт, что мы на Западе не могли распознать угрозу и остановить ее до того, как это произошло.

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О возможности наступления России на Евросоюз

Как думаете, может ли Путин атаковать Польшу или страны Балтики?

Нет. Я имею в виду – что, конечно, они могут, но очевидно он не захочет вступать в конфликт с НАТО. Особенно после того, как стало ясно, что его армия не так сильна, как должна была бы быть. Я думаю о том, что происходит в Беларуси.

Ходжес считает, что Путин не будет атаковать страны НАТО / Фото Delfi

Думаю, мы увидим, как Беларусь станет частью Союзного государства, уже более формально, чтобы потенциально можно было разместить там больше войск, например, ближе к Литве или Польше Но я не думаю, что он намеренно атакует страны НАТО.

О закрытом небе над Украиной

Давайте вернемся к вопросу закрытого неба. Если Вашингтон не хочет закрывать небо над Украиной, могут ли они предложить какую-то другую помощь? Те же истребители?

Лично я бы хотел, чтобы мы не останавливали предложение Польши предоставить ее самолеты. Это было хорошее предложение. В этой ситуации я не согласен с философией администрации Байдена. Это хорошо усилило бы украинские воздушные силы.

И кто знает, может, в следующие несколько недель что-то изменится, хотя пока я этого не вижу. Между тем, что еще мы можем сделать, какие еще системы противовоздушной обороны мы можем обеспечить?

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Из того, что я слышу – некоторые российские самолеты летают над Украиной, но большинство из них запускают ракеты из пространства над Россией, Беларусью или над Черным морем. Иными словами, они летят откуда-то и ракеты запускают из пространства не над Украиной, поэтому бесполетная зона много не даст, чтобы этому помочь.

Потому что мы можем сделать, чтобы помочь уничтожать российские системы или наносить им вред – это предоставлять:

данные разведки относительно их расположения;

больше систем противовоздушной защиты;

больше ракетных систем большой дальности, которые украинцы смогут использовать против россиян, особенно против российского флота.

Это будет и мощный психологический, и ощутимый реально шаг.

Если говорить о тех истребителях, которые Польша хотела нам дать. В чем проблема с ними? Никто не хочет становиться мишенью для Путина? Или в том, что Вашингтон не хочет дать Польше другие истребители на замену?

Я не знаю точно. Что я понимаю, так это то, что Польша имеет сотни лет сложной истории отношений с Россией. Я так понимаю, что в Польше думают, что если они сделают это, то Польша станет мишенью.

Хотя на самом деле я не думаю, что Россия готова нападать на страну НАТО.

Вообще, это такие вещи которые должны быть сделаны непублично. Этого нельзя сделать открыто. Но момент, где можно было проявить гибкость, был упущен. Я надеюсь, что мы найдем способ сделать это, но пока я его не вижу.

О планах Путина

Какими вы видите следующие шаги путинской администрации? Его первый план – так называемый блицкриг -п ровалился. Какой план теперь? Или он просто пойдет настолько далеко, насколько сможет?

Путин? Как я сказал, они начнут истощаться в следующие 7 дней. То есть, они все еще смогут продолжать убивать, но не смогут продвигаться вперед.

Поэтому, на мой взгляд, он будет вынужден либо разрешить его войсками оставаться там, где они уже есть, и позволит им истекать кровью – и они будут продолжать истекать кровью. Или он будет искать способ выйти из этого Но я могу и ошибаться, и он будет продолжать.

Однако надеюсь, что давление – и снаружи, и внутри России заставит Кремль изменить планы.

Мы видим, что происходит, когда в России люди выходят на протесты. Да, таких людей, у которых хватает смелости на это, не так много, как хотелось бы. Может, это могло бы изменить что-то. Не знаю.

Думали ли вы о том, что будет с Россией после войны?

Для России нет хорошего выхода, независимо от того, что будет происходить сегодня и дальше. Ноль хороших вариантов для России и россиян. Их экономика будет разрушена. Олигархи теряют свое влияние, собственность и ресурсы.

Ходжес отмечает, что Путин теряет влияние / Фото Getty Images

Думаю, будет очень долго страдать российский народ из-за всего этого. И тысячи российских солдат будут убиты. Поэтому я не вижу для них ничего хорошего. Я могу, конечно, ошибаться, но я его не вижу.

Все страны, включая Германию, ищут другие источники поставок газа. Путин заставляет всех нас диверсифицировать источники. Он теряет влияние.

Об отношениях Китая и России

Отношения России с Китаем – тоже очень интересный вопрос. Думаю, китайцы не захотят, чтобы их очевидным образом ассоциировали сейчас с Россией. Конечно, китайцам все еще нужен российский газ, им нужна Арктика, потому что там ходит их коммерческий флот, но думаю, они переоценят эти отношения.

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Конечно, Китай будет давить на Россию и говорить, что это плохо для бизнеса. И России Китай нужен больше, чем Китаю – Россия. Поэтому, надеюсь, они положительно повлияют на Россию.

Вы думаете, китайцы не дадут военную помощь россиянам?

Думаю, нет. Они могут попробовать что-то делать. Однако американское правительство очень четко дало понять, что это будет неприемлемым, если Китай сделает что-то, чтобы усилить способность россиян убивать украинцев.

С точки зрения военного – российская армия считалась одной из сильнейших в мире. Теперь, когда выяснилось, что это не так – это большое поражение для них, большая репутационная потеря в глазах мира?

Да, конечно, теперь она не производит того впечатления, как прежде. Конечно, российский флот все еще не поврежден. У них все еще большие мощности. У них все еще полно самолетов. И все еще много людей. Это не то, что они разбиты.

И я представляю, что когда все это кончится, мы увидим существенную реорганизацию, они свои выводы сделают. Потому что будут профессиональные офицеры, которые захотят реформировать и исправить то, что надо исправить.

Поэтому эта угроза не исчезнет. Потому что у них все еще есть интерес. Они беспокоятся о своей безопасности, особенно сейчас.

То есть мы не говорим о том, что их военные просто возьмут и исчезнут, сдадутся. Нет, они проведут реорганизацию и перевооружение.

Именно поэтому у меня вызывают беспокойство разговоры о любых договоренностях, которые позволят российским вооруженным силам оставаться там, где они есть, позволят усилиться. Я совершенно не доверяю им.

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Они никогда не соблюдали никаких договоренностей. Никогда. Поэтому, думаю, мы должны быть очень осторожными с любыми договоренностями, которые могут появиться в следующие несколько недель.

Отказ Украины от НАТО

Верите ли в действенность какого-то соглашения, в рамках которого Украина отказалась бы от своих амбиций относительно вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны таких государств, как США, Британия или Турция?

Это решение принимать Украине. Это не может быть решение, которое навязывают Украине Соединенные Штаты или еще кто-то. Это суверенное решение Украины. Мне лично это не понравилось бы. Если Кремль в результате нападения получит хоть что-то из того, что он хотел – это будет плохо.

Но я также понимаю бремя ответственности за жизнь людей. Оно лежит на плечах президента Зеленского. И ему приходится принимать важные решения. Но надеюсь, мое правительство и другие европейские правительства не будут подталкивать его принимать какие-то решения, неприемлемые для Украины.

Ходжес говорит, что Зеленскому приходится принимать важные решения / Фото Офиса Президента

Думаю, у России большие проблемы. Это они стали просить о переговорах на третий или четвертый день. Они знают, что у них проблемы. Вот почему я говорю, что следующие 7 дней будут решающими. Конечно, всегда доходит дело до переговоров.

В конце концов, все всегда заканчивается переговорами. Но мы хотим вести переговоры с позиции силы. Чтобы украинский суверенитет, украинский народ и будущее были защищенными. Мы не сделали этого после Будапештского меморандума.

Мы потом не сделали того, что должны были сделать. Я не верю России. И я лично думаю, что это решение украинского народа. Вы знаете историю, вы знаете своего врага лучше, чем кто-либо.

Так вы думаете, что сейчас время дожимать и пытаться нанести поражение режиму?

Российскому? Кремлю? Естественно.

Вы встречались с президентом Зеленским не так давно. Какое впечатление он на вас произвел?

Я был очень впечатлен. Он однозначно не классический политик, и он говорит не как классический политик, но он поразил меня пониманием угрозы, он поразил меня своей энергичностью, своей искренностью.

О роли Германии

Могли бы вы прокомментировать позицию Германии в этом конфликте? Немцы были достаточно упрямыми в вопросе санкций, военной помощи. В чем их проблема? Причина в том, что они хотят продолжать вести бизнес с Россией, как раньше?

Они непозволительно долго ждали, прежде чем сделать то, что сделали. Это ужасно, что Германия так долго позволяла россиянам делать то, что они делали.

Замечу, что очень важно признать, насколько они изменили свою политику с подачи канцлера Шольца, который осознал, что Германия несет ответственность в Европе – за защиту европейских ценностей, защиту европейцев, что они должны держать лидерство в вопросе стабильности и безопасности в Европе.

Поэтому увидим. Следующие несколько недель будут важны для Германии. Проголосует ли Бундестаг за то, чего хочет Шольц – за "Северный поток" и все остальные меры воздействия?

Но знаете, у Германии впервые в ее истории столь долго не было врагов на ее границах. Люди расслабились, стали больше фокусироваться на экономических вопросах, не вкладывались так адекватно, как должны были бы, в общую систему безопасности в Европе.

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Они не использовали свою дипломатическую мощь в полную силу. И только теперь я стал постоянно слышать от многих немцев, что они осознали, что Путин им врет, и им стыдно. Я слышу каждый день от немцев, что они настроены проукраински, что они хотят исправить ошибки.

Прежде чем я вас отпущу, хочу попросить вас сказать несколько слов, чтобы поддержать украинский народ и особенно военных.

Всем женщинам, мужчинам и детям, всем – от президента до обычного солдата – я хочу сказать, что весь мир смотрит на вас сейчас. Каждый день, куда бы я ни пошел, люди прилипают к телевизорам и следят за тем, что происходит в вашей стране.

Вы вдохновляете. Вы вдохновляете нас делать больше.

Вы видели реакцию Конгресса на выступление вашего президента. Существует очень мало вещей, которые способны объединить всех демократов и республиканцев и заставить поддержать, но поддержка Украины объединила даже американский Конгресс.

Впереди еще много тяжелых дней, но я убежден, что наступит тот день, когда вашим военным, вашим мужчинам и женщинам придется думать не о ракетах и российских танках, а о школах, медицине, рабочих местах. И футболе.

Поэтому Слава Украине!