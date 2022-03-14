Существует закон, согласно которому изменения накапливаются постепенно, а реализуются скачкообразно. Об этом в эфире 24 канала сказал советник Офиса Президента Алексей Арестович.
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Россия за одним "щелчком" потеряет все
Это происходит и с русской армией. Оккупанты могут постепенно накапливать проблемы, количество раненых. Однако потом – за одним "щелчком" – у них все поломается сразу.
Не до конца апреля (как я прогнозирую в одном из вариантов), а гораздо быстрее (война может закончиться – 24 канал). Может, это решат с помощью переговоров,
– подчеркнул Арестович.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет передал Владимиру Путину реальную ситуацию в Украине – по оценке израильской разведки. Возможно, это произвело впечатление на главу Кремля.
Если он знает реальное положение вещей (о трети уничтоженной группировки и отсутствии резервов), война может закончиться раньше.
Есть 2 варианта развития событий
По мнению советника ОП, есть 2 варианта, как будут дальше развиваться события:
- первый – быстро – в течение двух недель;
- второй – до конца апреля.
"Даже если в течение месяца подготовят срочников и бросят их в бой в начале мая, все равно война закончится к середине мая – по самому худшему прогнозу", – подчеркнул Арестович.