Какие санкции против России следует ожидать в ближайшее время, станет ли Беларусь в случае привлечения к войне такой же изолированной от мира, на какие конкретные шаги решится НАТО и что же будет с украинским небом – рассказала 24 каналу в рамках проекта "Интервью24" временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

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Интервью с Кристиной Квин в видеоформате

О будущей помощи, эффекте от санкций и судьбе Беларуси

Недавно Джо Байден одобрил 200 миллионов долларов помощи Украине. Готовят ли США новый пакет помощи нашей стране? И если да, какой будет эта помощь?

Действительно. Конгресс недавно принял большой дополнительный пакет помощи, и президент Байден уже подписал этот закон. Средства поступят уже в скором времени и будут покрывать гуманитарную, военную и безопасностную помощь Украине. Мы уже некоторое время посылаем помощь, но дополнительное финансирование позволит продолжать такие поставки в еще большем объеме.

Чего еще России следует ждать от США и есть ли какой-то "критический предел" санкций?

Вы точно знаете, что на этой неделе мы представили новый раунд санкций. Они распространяются на влиятельных и богатых лиц в России, поддержавших режим Путина, а также на депутатов Думы, поддержавших агрессивные действия против Донбасса. Кроме этого, санкции касаются экспортных поставок в Россию – в большинстве своем под запрет попали предметы роскоши. Также санкции были наложены на столь важный импорт из России, как пищевые продукты и бриллианты. Итак, как видите, в течение прошлых недель мы наложили целый спектр санкций и планируем продолжать в этом же духе.

Санкции и экономическое давление не будут прекращаться.

Есть хорошие новости: уже сейчас можно увидеть конкретные результаты. Российская экономика просела, рубль стоит меньше чем пенни, российский фондовый рынок закрыт, ибо как только его откроют, он тут же упадет. Банки не выдерживают, наблюдается дефицит некоторых товаров. Российские олигархи страдают, потому что мы наложили санкции на их активы, в том числе на роскошные яхты.

И мы будем продолжать оказывать экономическое давление на Россию и делать именно то, о чем предупреждали Путина более трех недель назад – сокрушительные санкции. Мы также будем сотрудничать с Европой и другими союзниками и партнерами, чтобы убедиться в том, что они также применяют санкции и не дают России укрыться от этого.

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Генштаб ВСУ предупреждает об угрозе со стороны Беларуси. И тот факт, что Лукашенко уже дал Путину возможность использовать их территорию для запуска ракет и других агрессивных действий... Какова будет реакция США на такие действия Лукашенко и стоит ли Беларуси ожидать таких же санкций, как в России?

Как вы знаете, мы уже наложили санкции на Беларусь за антидемократическое поведение.

Сейчас мы рассматриваем санкции, которые будут наложены на Беларусь, если они решат напрямую вмешаться в войну. Надеемся, что Беларусь будет противостоять попыткам Путина втянуть ее в войну.

Как мы знаем, долгое время у Беларуси и Украины были добрососедские отношения, между странами была открыта граница. И потому жаль, что сейчас Путин пытается "натравить" белорусов против украинцев. Причем, мне кажется, большинство белорусов не хотят воевать с украинцами, ведь считают их близким народом. Поэтому действия Путина по принуждению Беларуси к войне так ужасны.

Реакция США на атаку АЭС, убийство журналистов и угрозу ЕС

Российская армия прибегает к ужаснейшим сценариям. Оккупанты обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, а также атакуют Чернобыльскую АЭС. В случае взрыва, без преувеличения, пострадает весь мир и все человечество будет на грани глобальной катастрофы. Как США оценивают ситуацию с ядерной безопасностью и каких шагов следует ожидать?

США определенно очень встревожены поведением Россией вокруг АЭС. В настоящее время россияне контролируют Запорожскую и Чернобыльскую АЭС. Это безответственно, и наше Министерство энергетики тесно сотрудничает с МАГАТЭ и другими международными партнерами, чтобы обеспечить безопасность на ядерных установках и не допустить даже возможности безответственного поведения России. Это ведь может привести к катастрофе для Украины, но также и для России, Беларуси и стран ЕС. Поэтому мы делаем все, чтобы этого не допустить.

Недавно два американских журналиста погибли во время российских обстрелов в Украине – один из них ранее работал в Time, а второй – на FoxNews. К сожалению, еще один журналист был ранен. Как Соединенные Штаты будут реагировать на гибель американских граждан от пуль российских войск в Украине?

Безусловно, это еще один ужасный поступок президента Путина. И речь идет не только об убийстве американцев, которое чрезвычайно тревожит нас, но речь идет также об убийствах журналистов.

Подробнее здесь В Киевской области погибли оператор Fox News Пьер Закжевский и украинская журналистка

Журналисты должны быть нейтральными обозревателями, они играют мирную роль и не участвуют в каких-либо военных действиях.

Россияне убили еще 2 журналистов / Коллаж Антона Геращенко

И то, что они совершают с журналистами, а также с мирными гражданами Украины и ни в чем невиновными работниками гражданских предприятий, в частности АЭС – все это может рассматриваться как военные преступления, как только Международный уголовный суд рассмотрит все обстоятельства. И мы работаем с Украиной, чтобы помочь задокументировать все эти действия, к которым прибегают российские силы, и сделать так, чтобы президент Путин понес ответственность за все преступления, которые он совершает.

Россия все активнее атакует западную часть Украины. 30 ракет, которые летели на Львовщину, были видны из Польши. 35 человек погибли от атаки всего в 20 километрах от "земли НАТО". Владимир Зеленский предупреждал НАТО в прошлом году, что Россия уйдет на Украину войной. Теперь же украинский лидер отмечает: государство-агрессор пойдет на Альянс. Когда НАТО начнет действовать и каких конкретных шагов следует ожидать?

Прежде всего, я хочу сказать, что президент Путин начал угрожать атаками на страны Запада, поскольку удалось помешать его попыткам захватить Восточную и Центральную Украину. Путин думал, что завершит войну, захватив всю Украину в течение 10 дней. Очевидно, что он столкнулся с куда большим сопротивлением ВСУ и сил ТРО, чем он ожидал. Поэтому сейчас президент Путин недоволен и прибегает к риторике, которая, по сути, поднимает уровень эскалации. Речь идет об угрозах ракетными ударами по странам Запада. Президент Байден четко объяснил: если президент Путин сделает хотя бы шаг на территорию НАТО, Североатлантический союз ответит. Мы отслеживаем ситуацию очень тщательно и надеемся, что Путин не прибегнет к таким действиям.

Закрытое небо: будет или не будет

С 24 февраля Украина ежедневно подвергается террористическим актам. Мирных жителей погибло гораздо больше, чем военных. Ужас в Мариуполе, расстрелы в городках, бомбардировка домов, изнасилование женщин и многие другие ужасные действия – можно еще долго перечислять. Каждый день мы засыпаем и не знаем, проснемся ли. А цитата о "жить каждый день как последний" приобрела новые значения. Все это дело окровавленных рук Путина, запускающих ракеты по мирным городам. Погибают не только украинцы, но и иностранные журналисты, студенты, дети. Не достаточно ли причин для того, чтобы НАТО закрыло небо? Что мешает это сделать?

Причиной, почему мы не поддерживаем введение беспилотной зоны, является то, что с нашей точки зрения, такой шаг приведет к эскалации ситуации. В то время как наша цель – снизить уровень напряжения. Если мы вступим в прямое военное столкновение с Россией, это означает, что НАТО объявляет войну России.

Беременная женщина умерла после бомбежки оккупантами Мариуполя / Фото Евгения Малолетки

Украине такое решение не принесет безопасности, вся Европа будет в большей опасности. Поскольку Украина расположена посредине, то уровень угрозы и разрушений может быть еще больше. Какие альтернативы? Мы помогаем Украине построить собственную способность защищать небо, предоставляя различные противовоздушные и другие средства, чтобы Украина самостоятельно защищала небо от российских самолетов.

Владимир Зеленский говорил, что если НАТО не может закрыть небо, то, по крайней мере, мы просим дополнительные истребители и системы ПВО. Мы даже готовы купить их, чтобы самостоятельно закрыть небо. Однако этот процесс в последнее время несколько усложнен. Можем ли мы рассчитывать на дополнительные самолеты и системы ПВО?

Безусловно, мы продолжаем поставлять системы противовоздушной обороны. Речь идет о поставках нескольких разных систем. Добавлю, что Украина очень эффективно использует те системы, которые уже получила. Мы будем продолжать поставлять такие системы, чтобы Украина могла самостоятельно защитить свое небо.

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О роли Китая и поездке Байдена в Брюссель

СМИ распространяли информацию, что Россия якобы обратилась за помощью к Китаю, просит оружие. Как вы думаете, может ли Китай стать еще одним игроком в войне Украины и России? И какую роль может играть Китай?

Мы четко подчеркивали, что ни одна страна не должна поставлять помощь России или помогать ей каким-либо образом обходить санкции. Мы говорили это всем государствам и четко доносили это Китаю.

Джо Байден планирует поездку в Брюссель 24 марта. Чего следует ожидать украинцам от этого визита?

Обратите внимание! Президент США 24 марта приедет в Брюссель на внеочередной саммит НАТО из-за ситуации в Украине. Что известно о саммите – читайте здесь.

Президент Байден, госсекретарь Блинкен, министр обороны Остин, советник по национальной безопасности Салливан и многие другие чиновники на протяжении всего времени с момента накопления российских войск активно участвовали в дипломатии. И сейчас мы продолжаем очень динамичную дипломатическую работу, чтобы убедиться, что все наши союзники и партнеры придерживались единой позиции по защите и поддержке Украины, предоставлению гуманитарной и военной помощи и введению санкций против России.

По-моему, эта дипломатия была чрезвычайно эффективной и сейчас европейское сообщество – НАТО и ЕС – беспрецедентно сплочено в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Когда президент Байден прибудет в Брюссель и Европу, он будет продолжать многомесячную дипломатическую поддержку Украины и союзное единство.

Угрожает ли Зеленскому опасность и что говорит американская разведка

Правительство США предлагало Владимиру Зеленскому эвакуацию, но президент отказался. Считает ли американское правительство, что жизнь президента Украины под угрозой из-за российской агрессии?

Могу сказать, что у нашего правительства нет иллюзий относительно того, будет ли президент Путин соблюдать правила, изложенные в Женевской конвенции или обычаи войны. Очевидно, он уже неоднократно нарушил их, когда убивал мирное население, нападал на АЭС, наводил цель на объекты гражданской инфраструктуры, в частности роддома, многоэтажки. Поэтому мы видим, что президент Путин не воюет как джентльмен и не уважает каких-либо правил, изложенных в Женевской конвенции.

Мы обеспокоены, что Путин может прибегнуть к подобным действиям в отношении президента Зеленского или других чиновников в Украине.

Но я хочу отметить, что Владимир Зеленский продемонстрировал себя как сильный и вдохновляющий лидер, задав тон, как нужно бороться с Россией. Это вызывает восхищение и я высоко уважаю его храбрость и мужество не отступать в бою.

Владимир Зеленский постоянно находится в Киеве / Фото ОП

В заключение, американская разведка предупреждала Украину о возможном наступлении России задолго до того, как это произошло. СМИ даже писали точные даты. О чем говорит разведка сейчас? Есть ли какие-то прогнозы по завершению войны?

С самого начала мы старались быть максимально прозрачными и открытыми по данным нашей разведки. Идея заключалась в том, чтобы как можно заранее сообщать всему миру о намерениях России, чтобы сделать невозможным продуцирование каких-либо ложных нарративов.

Путин любит лгать: о своих мотивах, об Украине и о действиях России. Поэтому одной из причин, по которой мы публиковали данные разведки в таком беспрецедентном объеме, было показать людям, что он планирует заранее.

И когда Путин прибегнет к задуманным действиям и будет распространять ложь об операциях с фальшивым флагом, чтобы обвинить в чем-то Украину, ему уже никто не поверит. По-моему, такая стратегия чрезвычайно эффективна, потому что весь мир "расколол" президента Путина и больше не верит его сказкам об Украине.

Из последнего: Путин говорит о якобы биологических лабораториях. Это полная выдумка, которую он использует уже годами, причем не только в отношении Украины, но и Грузии. О чем идет речь на самом деле – это о попытках стран, в которых СССР незаконно использовал соответствующие патогены, держать их в безопасности и не допустить опасной утечки таких материалов наружу.

Между прочим Что делать в случае химической атаки или аварии на предприятии: памятка Минздрава

То есть мы говорим ни о чем другом, как о попытках стран соблюдать безопасность (в обращении с патогенами – 24 канал). А Путин обратил эту историю так, чтобы выдавать такую ​​деятельность за что-то другое. Поэтому каждый раз, когда у нас есть информация, что Путин будет пытаться обвинить в чем-то Запад или Украину, мы будем публиковать правдивую информацию, чтобы все понимали, что он что-то придумывает и пытается сфабриковать обоснование для абсолютно незаконных действий, как война в Украине.

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