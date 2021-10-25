Речь шла о вакцине от коронавируса. Об этом он заявил на Всемирном саммите здравоохранения в Берлине.

К теме В ВОЗ озвучили число медиков, умерших от коронавируса

Глава ВОЗ назвал инструменты для борьбы с COVID-19

Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Она в наших руках. У нас есть все необходимые инструменты,

– заявил Гебреисус.

Глава ВОЗ объяснил, что "мир неразумно использовал эти инструменты". Именно поэтому пандемия далека от завершения.

Гебреисус заявил, что ВОЗ планировала:

вакцинировать 40% населения каждой страны до конца 2021 года;

а также 70% – к середине 2022 года.

Но из-за неравномерного распределения вакцин эта цель далека от выполнения. Глава ВОЗ добавил: "Эта цель достижима, но только если заявления стран и компаний, контролирующих поставки, будут соответствовать их действиям. Национализм и накопление вакцин ставят нас всех под угрозу".

Обратите внимание! В конце октября 2021 года во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия COVID-19 продлится на год дольше, чем предполагалось. Это означает, что коронакризис может "легко затянуться до 2022 года". Причина – медленные темпы вакцинации в бедных странах.