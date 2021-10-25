Речь шла о вакцине от коронавируса. Об этом он заявил на Всемирном саммите здравоохранения в Берлине.
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Глава ВОЗ назвал инструменты для борьбы с COVID-19
Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Она в наших руках. У нас есть все необходимые инструменты,
– заявил Гебреисус.
Глава ВОЗ объяснил, что "мир неразумно использовал эти инструменты". Именно поэтому пандемия далека от завершения.
Гебреисус заявил, что ВОЗ планировала:
- вакцинировать 40% населения каждой страны до конца 2021 года;
- а также 70% – к середине 2022 года.
Но из-за неравномерного распределения вакцин эта цель далека от выполнения. Глава ВОЗ добавил: "Эта цель достижима, но только если заявления стран и компаний, контролирующих поставки, будут соответствовать их действиям. Национализм и накопление вакцин ставят нас всех под угрозу".