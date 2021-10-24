Зокрема про вакцину від коронавірусу. Про це він заявив на Всесвітньому саміті охорони здоров'я у Берліні.

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Глава ВООЗ назвав інструменти для боротьби з COVID-19

Пандемія закінчиться тоді, коли світ вирішить її завершити. Вона в наших руках. У нас є всі необхідні інструменти,

– заявив Гебреісус.

Глава ВООЗ пояснив, що "світ нерозумно використовував ці інструменти". Саме тому пандемія далека від завершення.

Гебреісус заявив, що ВООЗ планувала:

вакцинувати 40% населення кожної країни до кінця 2021 року;

а також 70% – до середини 2022 року.

Та через нерівномірний розподіл вакцин ця мета далека від виконання. Глава ВООЗ додав: "Ця мета досяжна, але тільки якщо заяви країн та компаній, які контролюють постачання, будуть відповідати їх діям. Націоналізм та накопичення вакцин ставлять нас усіх під загрозу".

Зверніть увагу! Наприкінці жовтня 2021 року у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що пандемія COVID-19 триватиме на рік довше, ніж передбачалося. Це означає, що коронакриза може "легко затягнутися до 2022 року". Причина – повільні темпи вакцинації у бідних країнах.