Председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко во время годового отчета работы назвал бракосочетания своей лучшей победой.

Виталий Бунечко признался, что женился 25 июля, передает Житомир.info.

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Самая большая победа за год – в минувшую субботу я женился. Могу сказать, что сервис "Свадьба за 24 часа" работает, женился я, правда, в Киеве. У меня жена – львовянка,

– сказал Виталий Бунечко.

Чиновник рассказал, что долго жил с женой в разных городах и отметил, что очень любит свою избранницу.

После этого председатель ОГА сообщил, что с 1 августа он уходит в отпуск и собирается отпраздновать "победу" в семейном кругу.