Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко під час річного звіту роботи назвав одруження своєю кращою перемогою.

Віталій Бунечко зізнався, що одружився 25 липня, передає Житомир.info.

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Найбільша перемога за рік – в минулу суботу я одружився. Можу сказати, що сервіс "Весілля за 24 години" працює, одружився я, правда, в Києві. В мене дружина – львів’янка,

– сказав Віталій Бунечко.

Чиновник розповів, що довго жив із дружиною у різних містах та наголосив, що дуже любить свою обраницю.

Після цього голова ОДА повідомив що з 1 серпня він йде у відпустку та збирається відсвяткувати "перемогу" в родинному колі.