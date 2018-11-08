Глава ГАСИ Кудрявцев отрицает свою связь с Тимошенко

Глава Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК) Алексей Кудрявцев отрицает свою связь с Тимошенко и говорит, что не намерен баллотироваться от партии "Батькивщина" в Верховную Раду.

Об этом Кудрявцев сообщил на официальной странице ГАСИ в Facebook, назвав информацию о своем возможном баллотировании от партии Юлии Тимошенко "новостным фарсом".

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источник в Киевском областном штабе партии "Батькивщина" сообщили, что Алексей Кудрявцев, как бывший депутат местного совета от партии "Батькивщина", намерен баллотироваться в Верховную Раду по одному из ключевых округов Киевской области, который охватывает территорию Бориспольского района.

Также на прошлой неделе стало известно, что возглавляемая Алексеем Кудрявцевым Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) признана лидером по борьбе с коррупцией среди всех государственных органов исполнительной власти. Таковы предварительные результаты опроса журналистов и лидеров общественного мнения.