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      Глава ГАСИ Кудрявцев отрицает свою связь с Тимошенко

      29 Читати новину українською
      Алексей Кудрявцев
      Алексей Кудрявцев / dabi.gov.ua

      Глава Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК) Алексей Кудрявцев отрицает свою связь с Тимошенко и говорит, что не намерен баллотироваться от партии "Батькивщина" в Верховную Раду.

      Об этом Кудрявцев сообщил на официальной странице ГАСИ в Facebook, назвав информацию о своем возможном баллотировании от партии Юлии Тимошенко "новостным фарсом".

      Ранее ряд СМИ со ссылкой на источник в Киевском областном штабе партии "Батькивщина" сообщили, что Алексей Кудрявцев, как бывший депутат местного совета от партии "Батькивщина", намерен баллотироваться в Верховную Раду по одному из ключевых округов Киевской области, который охватывает территорию Бориспольского района.

      Также на прошлой неделе стало известно, что возглавляемая Алексеем Кудрявцевым Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) признана лидером по борьбе с коррупцией среди всех государственных органов исполнительной власти. Таковы предварительные результаты опроса журналистов и лидеров общественного мнения.

      Теги: Новости политики ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
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