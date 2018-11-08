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      Глава ДАБІ Кудрявцев заперечує свій зв’язок з Тимошенко

      118 Читать новость на русском
      Олексій Кудрявцев
      Олексій Кудрявцев / dabi.gov.ua

      Глава Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Олексій Кудрявцев заперечує свій зв'язок з Тимошенко і каже, що не має наміру балотуватися від партії "Батьківщина" до Верховної Ради.

      Про це Кудрявцев повідомив на офіційній сторінці ДАБІ в Facebook, назвавши інформацію про своє можливе балотування від партії Юлії Тимошенко "новинним фарсом".

      Раніше ряд ЗМІ з посиланням на джерело в Київському обласному штабі партії "Батьківщина" повідомили, що Олексій Кудрявцев, як колишній депутат місцевої ради від партії "Батьківщина", має намір балотуватися до Верховної Ради по одному з ключових округів Київської області, який охоплює територію Бориспільського району

      Також минулого тижня стало відомо, що очолювана Олексієм Кудрявцевим Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) визнана лідером по боротьбі з корупцією серед усіх державних органів виконавчої влади. Такими є попередні результати опитування журналістів і лідерів громадської думки.

      Теги: Новини політики ВО Батьківщина
      Джерело: 24 Канал
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