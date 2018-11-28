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      Глава ГАСИ погорел на липовом дипломе о высшем образовании

      219 Читати новину українською
      Алексей Кудрявцев
      Алексей Кудрявцев / obozrevatel.com

      Глава Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Алексей Кудрявцев, вступая в должность, предоставил поддельные документы. В частности, речь идет о его дипломе о высшем образовании.

      Об этом свидетельствуют документы, полученные Национальным агентством по вопросам государственной службы (НАГС), сообщает "Новое время. Бизнес".

      Так, в ответе на запрос ректор Технического университета Молдовы отметил, что в указанный период Алексей Кудрявцев в этом вузе не обучался и диплом на его имя не выдавали.

      Напомним, что Кудрявцев занимает должность председателя ГАСИ с 26 июня 2015 согласно распоряжению Кабинета министров Украины №632-р от 26 июня 2015 года. Для выполнения обязанностей руководителя центрального органа исполнительной власти (которым является ГАСИ) Закон Украины "О государственной службе" требует наличия высшего образования не ниже уровня магистра.

      В официальной биографии Кудрявцева на сайте ГАСИ не указаны ни период, ни место получения высшего образования. Говорится только, что чиновник получил высшее образование по специальностям "менеджмент", "правоведение" и "строительство".

      Какие-либо сведения также отсутствуют в сообщениях о защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. Кандидатскую диссертацию на тему "Административно-правовое обеспечение деятельности ГАСИ в Украине" Кудрявцев защитил в ноябре 2017 года в Научно-исследовательском институте публичного права. Однако в личной карточке соискателя Кудрявцева информация о высшем образовании также отсутствует.

      В этой связи 21 ноября Кабмин инициировал служебную проверку относительно правдивости предоставленных Кудрявцевым документов во время пребывания в должности председателя ГАСИ. Провести ее поручили НАГС совместно с Министерством внутренних дел и Министерством образования.

      Как сообщалось ранее, премьер-министр Владимир Гройсман выразил недовольство работой ГАСИ. Он призвал главу ведомства более усердно работать над наведением порядка.

      Напомним, что руководителя ГАСИ в Херсонской области Сергея Циклинского задержали при получении взятки в размере $4,5 тыс. за согласование разрешительной документации. Чиновник, будучи на посту всего 21 день, установил новый коррупционный рекорд в Украине.

      Теги: Новости Украины Министерство образования и науки Украины Министерство внутренних дел
      Источник: 24 Канал
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