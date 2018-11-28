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      Голова ДАБІ погорів на липовому дипломі про вищу освіту

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      Олексій Кудрявцев
      Олексій Кудрявцев / obozrevatel.com

      Голова Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Олексій Кудрявцев надав підроблені документи, вступаючи на посаду. Зокрема, йдеться про його диплом про вищу освіту.

      Про це свідчать документи, отримані Національним агентством із питань державної служби (НАДС), повідомляє "Новий час. Бізнес".

      Так, у відповіді на запит ректор Технічного університету Молдови зауважив, що в зазначений період Олексій Кудрявцев у цьому вузі не навчався і диплом на його ім'я не видавали.

      Нагадаємо, що Кудрявцев обіймає посаду голови ДАБІ з 26 червня 2015 рогу згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України №632-р від 26 червня 2015 року. Для виконання обов'язків керівника центрального органу виконавчої влади (яким є ДАБІ) Закон України "Про державну службу" вимагає від кандидата наявності вищої освіти не нижче рівня магістра.

      В офіційній біографії Кудрявцева на сайті ДАБІ не вказані ні період, ні місце отримання вищої освіти. Зазначено лише, що чиновник отримав вищу освіту за спеціальностями менеджмент, правознавство та будівництво.

      Будь-які відомості також відсутні в повідомленнях про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Кандидатську дисертацію на тему "Адміністративно-правове забезпечення діяльності ДАБІ в Україні" Кудрявцев захистив у листопаді 2017 року в Науково-дослідному інституті публічного права. Однак в особовій картці здобувача Кудрявцева інформація про вищу освіту теж відсутня.

      У зв'язку з цим 21 листопада Кабмін ініціював службову перевірку щодо правдивості наданих Кудрявцевим документів під час перебування на посаді голови ДАБІ. Провести її доручили НАДС спільно з Міністерством внутрішніх справ і Міністерством освіти.

      Як повідомлялось, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловив невдоволення роботою ДАБІ. Він закликав очільника відомства ретельніше працювати над наведенням ладу.

      Нагадаємо, що керівника ДАБІ у Херсонській області Сергія Циклінського затримали під час отримання хабара у розмірі $4,5 тис. за узгодження дозвільної документації. Чиновник, будучи на посаді лише 21 день, встановив новий корупційний рекорд в Україні.

      Теги: Новини України Міністерство освіти та науки України Міністерство внутрішніх справ
      Джерело: 24 Канал
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