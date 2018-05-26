Глава Госкино ждет извинений от НАПК: он выиграл суд

Председатель Госкино Филипп Ильенко утверждает, что НАПК проиграло дело против него в суде. Он отметил, что Печерский районный суд Киева 25 мая закрыл административное дело в отношении него.

Об этом Филипп Ильенко написал на своей странице в Facebook.

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Только что Печерский суд Киева рассмотрел по сути дело по протоколам о якобы коррупционных правонарушениях, составленным НАПК относительно меня. Дело закрыто в связи с отсутствием состава правонарушения! Теперь жду извинения со стороны представителей НАПК!

– написал он.

Ильенко также добавил, что хочет, чтобы в НАПК принесли извинения так же публично, как и обвиняли его.

"Учитывая то, что 10 мая НАПК проиграло дело и по моему первому заместителю Сергею Неретину, теперь счет Госкино vs НАПК – 3:0", – отметил глава Государственного агентства по вопросам кино.

Напомним, НАПК подозревало Председателя Государственного агентства по вопросам кино Филиппа Ильенко в том, что он начислял премии своей двоюродной сестре. В январе 2018 года его вызвали на допрос.