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Голова Держкіно чекає вибачень від НАЗК: він виграв суд

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Голова Держкіно Іллєнко чекає публічних вибачень від НАЗК
Голова Держкіно Іллєнко чекає публічних вибачень від НАЗК / dt.ua

Голова Держкіно Пилип Іллєнко стверджує, що НАЗК програло справу проти нього у суді. Він зазначив, що Печерський районний суд Києва 25 травня закрив адміністративну справу щодо нього.

Про це Пилип Іллєнко написав на своїй сторінці у Facebook.

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Щойно Печерський суд м.Києва розглянув по суті справу за протоколами про ніби-то корупційні правопорушення, складеними НАЗК щодо мене. Справу закрито у зв'язку із відсутністю складу правопорушення! Тепер чекаю на вибачення з боку представників НАЗК!
– написав він.

Іллєнко також додав, що хоче, аби в НАЗК вибачились так само публічно, як і обвинувачували його.

"Враховуючи те, що 10 травня НАЗК програло справу і по моєму першому заступнику Сергію Неретіну, тепер рахунок Держкіно vs НАЗК - 3:0", – зазначив очільник Державного агентства з питань кіно.

Нагадаємо, НАЗК підозрювало Голову Державного агентства з питань кіно Пилипа Іллєнка у тому, що він нараховував премії своїй двоюрідній сестрі. У січні 2018 року його викликали на допит.

Теги: Новини України Новини політики Кіно НАЗК
Джерело: 24 канал
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