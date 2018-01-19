НАЗК викликає голову Держкіно на допит

НАЗК підозрює Голову Державного агентства з питань кіно Пилипа Іллєнка у тому, що він нараховував премії своїй двоюрідній сестрі.

Зазначається, що Іллєнко у період з 2016 по 2017 роки нараховував "заохочувальні виплати" для працівників Держагентства, серед яких, зокрема, була його двоюрідна сестра, начальниця відділу держрегулювання кіновідеопрокату.

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У Нацагентстві заявили, що подібні дії він вчиняв знаходячись в умовах реального конфлікту інтересів, що є порушенням вимог відповідного закону.

Він не те, що не має призначати їй премії. Тобто він це міг зробити і видати відповідний наказ про розподіл повноважень. В частині того, щоб або один із його заступників приймав відповідне рішення в частині преміювання,

– заявив представник НАЗК Андрій Козловський.

Іллєнко має з'явитися до антикорупційного відомства 25 січня об 11 годині.