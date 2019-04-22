Глава Львовской ОГА Синютка подал в отставку после победы Зеленского

Глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил, что уходит с должности. Свое решение он объяснил победой на президентских выборах Владимира Зеленского.

Об этом он заявил во время традиционного совещания в облгосадминистрации утром 22 апреля, передает Zaxid.net.

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Я покидаю пост главы, но останусь со Львовщиной и Львовом, я остаюсь с нашими людьми. Сейчас главное не потерять страну, и я на 100% уверен, что все еще будет Украина,

– сказал Синютка.

Отметим, что после избрания нового президента в Украине в отставку уходят все главы облгосадминистраций. Таков закон, ведь именно президент имеет право назначить глав облгосадминистраций.

Глава Львовской облгосадминистрации также поблагодарил свою команду за слаженную работу.

Что известно об Олеге Синютке?

Олег Синютка родился 14 февраля 1970 года в селе Куропатники, Бережанского района Тернопольской области. По специальности – учитель истории. Также имеет диплом по специальности "Экономика и управление". В начале свои карьеры работал руководителем ряда Прикарпатья предприятий, а в 2002 – 2006 годах работал заместителем городского головы Ивано-Франковска. В 2006 году стал директором департамента экономической политики Львовского горсовета, а через год – первым заместителем городского головы Андрея Садового.



Синютка возглавлял Львовскую ОГА более 4 лет – с декабря 2014 года. Этим же установил абсолютный рекорд продолжительности пребывания на этом посту за все годы независимости.