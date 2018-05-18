Глава МИД Канады Фриланд присоединилась к Всемирному дню вышиванки: яркое фото
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд поздравила украинское общество с Всемирным днем вышиванки и показала фото в украинском национальном костюме.
Об этом она написала на своей странице в Twitter.
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Заметим, День вышиванки в Украине отмечают ежегодно в третий четверг мая. В этом году День вышиванки пришелся на 17 мая.
Желаю всем украинцам-канадцам и украинцам по всему миру прекрасного Дня вышиванки, который чтит богатую и красочную культуру,
– написала руководительница канадского МИД.
Напомним, во Львове ко Дню вышиванок в национальную одежду одели львов возле Ратуши, а также античных Нептуна, Амфитриту, Адониса и Диану на фонтанах на площади Рынок. В таком наряде над фонтанами они будут стоять до пятницы.