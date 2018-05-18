Глава МИД Канады Фриланд присоединилась к Всемирному дню вышиванки: яркое фото

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд поздравила украинское общество с Всемирным днем вышиванки и показала фото в украинском национальном костюме.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Читайте также: О чем говорит вышиванка: орнаменты и их значение в инфографике

Заметим, День вышиванки в Украине отмечают ежегодно в третий четверг мая. В этом году День вышиванки пришелся на 17 мая.

Желаю всем украинцам-канадцам и украинцам по всему миру прекрасного Дня вышиванки, который чтит богатую и красочную культуру,

– написала руководительница канадского МИД.

Напомним, во Львове ко Дню вышиванок в национальную одежду одели львов возле Ратуши, а также античных Нептуна, Амфитриту, Адониса и Диану на фонтанах на площади Рынок. В таком наряде над фонтанами они будут стоять до пятницы.