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КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Глава МЗС Канади Фріланд долучилася до Всесвітнього дня вишиванки: яскраве фото

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Христя Фріланд взяла участь у флешмобі до Всесвітнього дня вишиванки
Христя Фріланд взяла участь у флешмобі до Всесвітнього дня вишиванки / Фото з Twitter

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд привітала українську громаду із Всесвітнім днем вишиванки і показала фото в українському національному вбранні.

Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

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Зауважимо, День вишиванки в Україні відзначають кожного року у третій четвер травня. Цьогоріч День вишиванки припав на 17 травня.

Бажаю усім українським-канадцям та українцям по всьому світу прекрасного Дня вишиванки, який вшановує багату й барвисту культуру,
– написала очільниця канадського МЗС.

Нагадаємо, у Львові до Дня вишиванок у національне вбрання одягли левів біля Ратуші, а також античних Нептуна, Амфітріту, Адоніса та Діану у фонтанах на площі Ринок. У такому вбранні над фонтанами вони стоятимуть до п'ятниці.

Теги: Новини України Канада Христя Фріланд День вишиванки
Джерело: 24 Канал
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