Глава МЗС Канади Фріланд долучилася до Всесвітнього дня вишиванки: яскраве фото

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд привітала українську громаду із Всесвітнім днем вишиванки і показала фото в українському національному вбранні.

Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

Читайте також: Про що говорить вишиванка: орнаменти та їхні значення в інфографіці

Зауважимо, День вишиванки в Україні відзначають кожного року у третій четвер травня. Цьогоріч День вишиванки припав на 17 травня.

Бажаю усім українським-канадцям та українцям по всьому світу прекрасного Дня вишиванки, який вшановує багату й барвисту культуру,

– написала очільниця канадського МЗС.

Нагадаємо, у Львові до Дня вишиванок у національне вбрання одягли левів біля Ратуші, а також античних Нептуна, Амфітріту, Адоніса та Діану у фонтанах на площі Ринок. У такому вбранні над фонтанами вони стоятимуть до п'ятниці.