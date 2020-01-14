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      Глава Минразвития общин Бабак объяснила, кому выгодно дискредитировать работу министерства

      61 Читати новину українською
      Алена Бабак / 24 канал

      Политика министерства развития общин и территорий изменилась в направлении наведения порядка в сфере градостроительства, планировки территорий и архитектурно-строительного контроля, и это крайне не нравится некоторым людям.

      Министр развития общин и территорий Алена Бабак в интервью 24 каналу объяснила, кто эти люди и почему они хотят дискредитировать работу министерства.

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      По ее словам, смена работы в направлении градостроительства стала дискомфортной для определенных лиц.

      Поэтому они пытаются дискредитировать именно мою деятельность. Я им неудобна,
      – объяснила Бабак гневные публикации против министерства.

      Она предполагает, что причастными к этому могут быть те люди, чьи интересы пострадают вследствие аннулирования разрешений на незаконные стройки.

      "Я только скажу, кто может быть в этом заинтересован, в широком смысле. Это те люди, которые до прихода этого правительства, например, получили разрешения на выполнение строительных работ еще при той архитектурно-строительной инспекции, при том менеджменте", – пояснила министр.

      Они знают, что эти разрешения были выданы с нарушением градостроительных условий и ограничений; что, возможно земельные участки, на которых будет со временем начато строительство, не соответствуют целевому назначению, на которое даны разрешения,
      – отметила Бабак.

      По ее словам, эти люди понимают, что придет время, когда им надо будет ставить заборы, рыть котлованы – и тогда начнется бунт активистов против этих разрешений. Они понимают, что министерство об этом знает, и они понимают, что уже надо что-то решать.

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      Более того – добавила Бабак – некоторые видят, что министерство уже успело аннулировать определенные разрешения на незаконные стройки, и многим людям это не понравилось.

      "А я понимаю, что такие аннулирования могут быть и в дальнейшем... Относительно двух предыдущих строительных площадок, где мы аннулировали разрешения на строительство, также было очень серьезное активное движение людей против", – пояснила министр.

      Относительно того, что люди уже инвестировали в эти земельные участки и разрешения, Бабак отметила следующее: "Хорошо, вы инвестировали, но так или иначе жизнь продолжается, инвестиционные процессы продолжаются. Надо смотреть на перспективу. Будут новые бизнес возможности для нового правильного законного строительства".

      Смотрите видео: Алена Бабак о дискредитации работы министерства

      Читайте полный текст эксклюзивного интервью и смотрите видео разговора завтра, 15 января, на сайте 24 канала.

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      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Новости политики Алена Бабак Министерство развития общин и территорий Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Строительство
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